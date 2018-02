Eva Henger attacca Daniele Bossari | ' pilotato' a L' Isola dei Famosi? Le accuse dopo

Isola dei Famosi - Eva Henger : "Mi dicono 'ti taglio la gola' - 'ti do una coltellata'" : Nonostante la società produttrice dell 'Isola dei Famosi abbia diffuso un comunicato ufficiale nel quale annuncia di non aver trovato prove contro Monte, Eva Henger non ha nessuna intenzione di ...

Isola dei Famosi - Eva Henger : Mi dicono 'ti taglio la gola' - 'ti do una coltellata' : Nonostante la società produttrice dell'Isola dei Famosi abbia diffuso un comunicato ufficiale nel quale annuncia di non aver trovato prove contro Monte, Eva Henger non ha nessuna intenzione di mollare il colpo.Intervistata dal settimanale Nuovo, la ex naufraga dell'Isola ha ribadito la sua posizione: "Quando sono rientrata in Italia non avevo idea che il mio attacco a Francesco Monte avesse suscitato un simile odio nei miei ...

Eva Henger critica gli opinionisti tv e racconta delle minacce subite : Isola dei Famosi: Eva Henger delusa dagli opinionisti Tv e minacciata sui social Settimane fa Eva Henger, prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nella villa prima che iniziasse la tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Accuse incredibili, che hanno creato polemiche a non finire. Per questo motivo il giovane naufrago è stato costretto ad abbandonare l’Honduras e ...

Eva Henger : “Francesco Monte? Non capisco come certi opinionisti possano difenderlo. Io minacciata” : Eva Henger torna a parlare del “canna-gate” all’Isola dei famosi in un’intervista al settimanale Nuovo. Eva Henger: “Odio inaudito nei miei confronti, minacciano anche mia figlia di 8 anni” Eva Henger, dopo le dichiarazioni a Striscia la notizia, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, parla anche alla carta stampata del presunto fumo di marijuana in Honduras […] L'articolo Eva Henger: “Francesco Monte? ...

Isola : la produzione Magnolia si difende da Eva Henger in un comunicato : Nelle ultime ore, è trapelato online l'atteso comunicato ufficiale divulgato da 'Magnolia', parte della produzione de L'Isola Dei Famosi 2018, in risposta alle pesanti accuse mosse da Eva Henger a carico di Francesco Monte e gli operatori del reality-show in questione, circa il presunto uso di sostanze stupefacenti di cui sarebbe stato reo l'ex-naufrago poco prima dello start del gioco honduregno. Magnolia ci tiene a chiarire la sua posizione: ...

Isola dei Famosi - Daniele Bossari si arrabbia in diretta. Lo scontro con Eva Henger : 'Ma mi dici dove...' : Lo scandalo droga continua ad agitare l' Isola dei Famosi , soprattutto in studio da Alessia Marcuzzi . E ha fatto rumore lo scontro in diretta tra Eva Henger , l'ex concorrente che ha accusato ...

Canna gate all’Isola - Eva Henger attacca : Bossari imbeccato «dall’auricolare che ha nell’orecchio»? : Daniele Bossari - Isola dei Famosi 2018 Nessuno può mettere Eva in un angolo. Anzi no, ieri sera all’Isola dei Famosi c’hanno provato un po’ tutti, da Alessia Marcuzzi ai naufraghi eliminati, fino a Daniele Bossari, che ha deciso di provocare l’ex naufraga sulla questione droga con una velenosa domanda. Ora arriva la controreplica della Henger, che silura l’opinionista e butta nuova benzina sul fuoco. Nonostante le ...

Gossip : Eva Henger se la prende anche con Bossari sui social network : Da quando è tornata dall'Honduras, Eva Henger è un fiume in piena: dopo aver accusato Francesco Monte in diretta tv ed essersela presa poi con coloro che lavorano dietro le quinte dell'Isola dei famosi, ora l'ungherese ha puntato un nuovo bersaglio. Al termine della quinta puntata del reality, durante la quale è stata ancora una volta stuzzicata sull'ormai celebre 'canna-gate', l'attrice ha risposto su Instagram alla battuta che le ha fatto ...

“Daniele Bossari? Lo so io…”. Isola - Eva Henger choc : succede dopo la diretta. La ex naufraga non deve aver gradito il breve scambio con l’opinionista sul canna-gate e qualche ora dopo la puntata se ne esce così. Con un’accusa pesantissima : Il canna-gate è ancora di casa all’Isola dei Famosi. La quinta diretta è cominciata proprio con le spiegazioni di Alessia Marcuzzi: Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all’uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni ...

Isola dei famosi - Francesco Monte polverizza Eva Henger : 'Non le chiederò mai scusa' : Eva Henger può anche mettersi l'anima in pace, visto che Francesco Monte non ha nessuna intenzione di chiederle scusa. L'ex pornostar aveva accusato il tronista di aver comprato e fumato marijuana in ...