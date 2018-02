Europa League | Sarri | Napoli | hai un' anima De Laurentiis | Fuori a testa alta

Europa League - i tifosi dello Spartak mettono a ferro e fuoco Bilbao : scontri ‘pazzi’ con la polizia [VIDEO] : Tra le gare in programma in questa sera di Europa League figura anche Athletic Bibao-Spartak Mosca. All’andata gli spagnoli vinsero per 3-1 in Russia mettendo una serie ipoteca sulla qualificazione. Nonostante questo, numerosi tifosi della squadra di Massimo Carrera hanno deciso di seguire i propri beniamini a Bilbao ma, prima dell’inizio del match, gli ultras russi hanno messo a ferro e fuoco la città scontrandosi con le forze ...

Europa League - Scontri a Bilbao prima di Athletic-Spartak Mosca tra le tifoserie. I VIDEO : Tanta agitazione nelle ore precedenti la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. La possibilità di Scontri era stata ampiamente preventivata ...

Zenit - Mancini : 'Abbiamo dominato. Presto per vincere Europa League' : Roberto Mancini , tecnico dello Zenit San Pietroburgo , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai suoi per 3-0 contro il Celtic . PARTITA PERFETTA - ' Abbiamo dominato il gioco, non abbiamo concesso occasioni per 70 minuti. Abbiamo meritato di vincere , ...

PAGELLE/ Atalanta-Borussia Dortmund : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : PAGELLE Atalanta Borussia Dortmund: i voti della partita che si è giocata per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea andava a caccia della grande impresa in casa(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:50:00 GMT)

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : 1-0. Toloi porta in vantaggio l'Atalanta! Il Mapei Stadium è una bolgia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi ...

Europa League Lazio-Steaua Bucarest 5-1 - il tabellino : ROMA - La Lazio di Inzaghi travolge la Steaua Bucarest 5-1 e conquista il pass per gli ottavi di finale dell'Europa League. I biancocelesti rimontano la sconfitta per 1-0 dell'andata con le reti di ...

Europa League : Atletico Madrid e Zenit agli ottavi - eliminato il Nizza : Tutto facile per gli uomini di Simeone nel ritorno dei sedicesimi, la squadra di Mancini ribalta l'1-0 dell'andata con il Celtic

Europa League - Lazio-Steaua 5-1 : Felipe Anderson dà spettacolo - Immobile cala il tris : ROMA - La Lazio è tornata. Questo il responso dell' Olimpico dove Simone Inzaghi ritrova la squadra spettacolare e brillante di qualche settimana fa e - soprattutto - un Felipe Anderson in versione '...

Europa League - Lipsia-Napoli 0-2 - il tabellino : LIPSIA - Il Napoli vince 0-2 in casa del Lipsia e saluta l'Europa League. Gli azzurri passano alla Red Bull Arena con una rete di Zielinski nel primo tempo e una di Insigne nel secondo, ma il ...