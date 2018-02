Europa League | l’Atalanta sfiora l’impresa contro il Borussia Dortmund | gara dominata ma

Italiane in Europa League - che rammarico : in due agli ottavi - ma potevano essere molte di più! : Si è da poco conclusa la serata di Europa League, una serata agrodolce per i colori italiani. Oggi tre sconfitte ed un pari, ma conta poco, ciò che è più importante è il novero di squadre che approda agli ottavi di finale. Solo due le Italiane al prossimo turno, Milan e Lazio, che domani nel sorteggio di Nyon scopriranno la prossima avversaria in questa splendida avventura. Va detto che c’è un enorme rammarico per noi italiani. Le squadre ...

Cutrone assist-man e Borini sbrogliano la pratica Ludogorets : Milan agli ottavi di Europa League : 1/18 Spada/LaPresse ...

Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League : Con la vittoria per 1-0 contro la squadra bulgara del Ludogorets Razgrad, il Milan ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: l’unico gol della partita è stato segnato da Fabio Borini dopo venti minuti di gioco. The post Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League appeared first on Il Post.

Video Gol Milan-Ludogorets - Highlights e Tabellino sedicesimi di Europa League 22-02-2018 : Risultato Finale Milan-Ludogorets 1-0, Cronaca, Highlights e Video Gol Borini, Europa League sedicesimi di finale, 22 febbraio 2018. Milan-Ludogorets 1-0. Il Milan si qualifica cosi agli ottavi di Europa League. Forte del vantaggio ottenuto in trasferta per 3-0, Gattuso vara un’ampio turn-over e i suoi lo ripagano con una vittoria di 1-0. Non una grande partita, entrambe le squadre hanno costruito pochissimo nell’arco dei 90 ...

Cutrone assist-man e Borini sbrogliano la pratica Ludogorets : Milan agli ottavi di Europa League : 1/18 Spada/LaPresse ...

Europa League 2018 - le possibili avversarie del Milan agli ottavi di finale. Domani il sorteggio. Il programma completo e l’orario : Il Milan si è qualificato per gli ottavi di finale di Europa League. Il passaggio del turno era una formalità per la squadra di Gennaro Gattuso, dopo il 3-0 in trasferta dell’andata. Il Ludogorets si è rivelato un avversario ampiamente alla portata ma ora il discorso potrebbe cambiare, perché siamo agli ottavi, il campo delle rivali si restringe ed il livello si alza. A partire da questo turno non ci saranno limitazioni nel sorteggio. ...

Europa League - i tifosi dello Spartak mettono a ferro e fuoco Bilbao : muore un poliziotto [VIDEO] : Tra le gare in programma in questa sera di Europa League figura anche Athletic Bibao-Spartak Mosca. All’andata gli spagnoli vinsero per 3-1 in Russia mettendo una serie ipoteca sulla qualificazione. Nonostante questo, numerosi tifosi della squadra di Massimo Carrera hanno deciso di seguire i propri beniamini a Bilbao ma, prima dell’inizio del match, gli ultras russi hanno messo a ferro e fuoco la città scontrandosi con le forze ...

Europa League - i tifosi dello Spartak mettono a ferro e fuoco Bilbao : scontri ‘pazzi’ con la polizia [VIDEO] : Tra le gare in programma in questa sera di Europa League figura anche Athletic Bibao-Spartak Mosca. All’andata gli spagnoli vinsero per 3-1 in Russia mettendo una serie ipoteca sulla qualificazione. Nonostante questo, numerosi tifosi della squadra di Massimo Carrera hanno deciso di seguire i propri beniamini a Bilbao ma, prima dell’inizio del match, gli ultras russi hanno messo a ferro e fuoco la città scontrandosi con le forze ...

Europa League - Sarri : Napoli - hai un'anima. De Laurentiis : Fuori a testa alta : ROMA - 'La squadra ha un'anima: l'uscita dall' Europa League dispiace molto. Di positivo c'è che avremo più tempo per allenarci e preparare al meglio i prossimi impegni'. Così Maurizio Sarri commenta ...

Europa League - Napoli fuori dal torneo - Lazio agli ottavi : P ioggia di gol all'o Stadio Olimpico di Roma, dova la Lazio si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League, battendo nel match di ritorno dei sedicesimi, la Steaua Bucarest per 5-1 ribaltando ...

Europa League - Scontri a Bilbao prima di Athletic-Spartak Mosca tra le tifoserie. I VIDEO : Tanta agitazione nelle ore precedenti la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca. La possibilità di Scontri era stata ampiamente preventivata ...

Zenit - Mancini : 'Abbiamo dominato. Presto per vincere Europa League' : Roberto Mancini , tecnico dello Zenit San Pietroburgo , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai suoi per 3-0 contro il Celtic . PARTITA PERFETTA - ' Abbiamo dominato il gioco, non abbiamo concesso occasioni per 70 minuti. Abbiamo meritato di vincere , ...

PAGELLE/ Atalanta-Borussia Dortmund : i voti della partita (Europa League sedicesimi - primo tempo) : PAGELLE Atalanta Borussia Dortmund: i voti della partita che si è giocata per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea andava a caccia della grande impresa in casa(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 21:50:00 GMT)

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund - Europa League in DIRETTA : 1-0. Toloi porta in vantaggio l'Atalanta! Il Mapei Stadium è una bolgia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va a caccia della storia! Dopo una brillante prima fase, i bergamaschi ...