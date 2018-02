Entra in vigore la legge sui testimoni di giustizia | Cutrò | ' Occorrerà vigilare'

Addio alle chiamate promozionali indesiderate. Entra in vigore la riforma : Gli italiani potranno finalmente pranzare e cenare in santa pace, senza che dei molestatori seriali, o "serali", disturbino la loro quieta con le classiche e spesso indesiderate chiamate promozionali. ...

Allerta Gelo - a Venezia Entra in vigore il “Piano Neve” : La Centrale operativa della Polizia municipale di Venezia e la Protezione civile del Comune informano che questa sera, dopo le ore 20, vista la previsione di abbassamento delle temperature per questa notte e domani mattina, entreranno in azione i mezzi spargisale. I mezzi interverranno nei punti piu’ critici del sistema stradale comunale, nella terraferma Veneziana limitatamente a cavalcavia, sottopassi, rotatorie, e al Tronchetto e ...

Animali - specie esotiche invasive : Entra in vigore il decreto che recepisce il regolamento Ue : Dal prossimo 14 febbraio entrerà in vigore il decreto che recepisce anche in Italia il regolamento europeo per prevenire e gestire l’introduzione delle specie esotiche considerate particolarmente invasive dall’Unione Europea Le specie esotiche, talvolta chiamate “aliene”, sono piante, Animali e altri organismi introdotti dall’uomo, accidentalmente o volontariamente, al di fuori della loro area di origine. Attualmente, si stima che siano ...

Biotestamento - Patrizia Cocco sceglie di morire a 49 anni : è il primo caso dall'Entrata in vigore della legge : Patrizia Cocco, una donna di Nuoro, ha scelto di morire a 49 anni: è stata la prima in Italia ad avvalersi della recente legge sul Biotestamento. Dal 2012 era affetta dalla sclerosi laterale...

Biotestamento Entra in vigore - sindaco di Prato : “Mancano i decreti attuativi” : Biotestamento entra in vigore, sindaco di Prato: “Mancano i decreti attuativi” Matteo Biffoni spiega che i comuni si stanno attrezzando, ma comunque la legge lascia molta libertà di decisione sui moduli per le Dat Continua a leggere L'articolo Biotestamento entra in vigore, sindaco di Prato: “Mancano i decreti attuativi” sembra essere il primo su NewsGo.

Testamento biologico - Entra in vigore la nuova legge : come si scrivono le disposizioni : Oggi, 31 gennaio 2018, entra in vigore la nuova legge sul Testamento biologico. Una delle possibilità aperte dal testo approvato in Parlamento nel dicembre...

Biotestamento Entra in vigore. Associazione Coscioni : 'Istituzioni vigilino' : entra in vigore la legge sul Biotestamento, approvata dal Parlamento a fine legislatura . L'Associazione Luca Coscioni, che si è mobilitata con Marco Cappato e Mina Welby sulle tematiche del ...

Entra in vigore la legge sul biotestamento : cosa prevede e cosa cambia per i medici : Entra in vigore oggi, 31 gennaio, la legge sul biotestamento e l'associazione Coscioni già si attiva "per impedire sabotaggio e imposizione di coscienza", preannunciando "ricorsi contro eventuali atti ...

Il biotestamento Entra in vigore : ecco come si scrive - : Diventato legge lo scorso dicembre, dopo un lungo e difficile iter parlamentare, si potrà redarre a partire dal 31 gennaio. Dal formato alle direttive specifiche, un vademecum dà le indicazioni su ...

È Entrata in vigore una direttiva dell’Unione Europea che vieta le commissioni aggiuntive sugli acquisti con carta di credito : È entrata in vigore la Payment Services Directive 2, una direttiva della Commissione Europea che tra le altre cose vieta le commissioni extra per gli acquisti con carte di credito e toglie alle banche il diritto di essere le uniche proprietarie The post È entrata in vigore una direttiva dell’Unione Europea che vieta le commissioni aggiuntive sugli acquisti con carta di credito appeared first on Il Post.

Novità per gli automobilisti - Entra in vigore il countdown ai semafori : Dal 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il countdown ai semafori, tutti i nuovi dispositivi che verranno installati devono necessariamente possedere questo sistema. Si tratta di un conteggio in secondi che comunica all'automobilista che attraversa l'incrocio, quanto tempo manca prima del colore rosso, giallo e verde. In molti paesi europei questo dispositivo è già attivo da molto tempo, in Italia invece era partito in via sperimentale nel 2013 ...

Commissione Pari opportunità - Ricordando i 70 anni dall'Entrata in vigore della Costituzione italiana : Proprio loro infatti diventarono protagoniste del cambiamento e si fecero portavoce del mondo femminile contribuendo alla crescita del popolo italiano, apportando una diversa sensibilità necessaria a ...

Islanda - Entra in vigore la legge sulla parità di stipendio tra uomo e donna : L'Islanda è diventato il primo Paese al mondo a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna . Dal primo gennaio, aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati devono dimostrare con una serie di documenti che ...

Risparmio tradito - Entrano in vigore le nuove regole per tutelare gli investitori : MILANO - Dopo i mutui subprime e le obbligazioni subordinate di Banca Etruria&Co., l'industria del Risparmio prova a fare la pace con i suoi clienti attraverso la promessa di maggiore trasparenza e di ...