ENI | Descalzi | nessuna multa in Nigeria | nessun ritiro da Cipro

ENI torna in utile con produzione da record. Descalzi : "Risultati eccellenti" : Eni torna in utile nel 2017 con produzione ai massimi di sempre . La big petrolifera ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 3,43 miliardi di euro , a fronte della perdita di 1,46 miliardi messa a ...

ENI : Descalzi - sorpresi da blocco piattaforma Saipem. Bruxelles interviene : Unione Europea, su piattaforma Saipem 12000 bloccata da Marina Militare turca, afferma: Turchia rispetti sovranità di Nicosia. L'Eni ha già scavato, nella Zee, due pozzi senza alcun problema. Descalzi ha difeso poi l'Eni dalle accuse di depistaggio

'Sono indignato'. Descalzi difende ENI dalle accuse di depistaggio : Solo il pensare" possibile che come Eni "ci mettiamo lì, invece di lavorare, a fare depistaggi, è una cosa che mi fa assolutamente indignare". L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parla ...

"Sono indignato". Claudio Descalzi difende ENI dalle accuse di depistaggio : Solo il pensare" possibile che come Eni "ci mettiamo lì, invece di lavorare, a fare depistaggi, è una cosa che mi fa assolutamente indignare". L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parla con i giornalisti a margine della conferenza petrolifera Egyps, al Cairo, e respinge così le ipotesi emerse nell'ambito delle indagini dei pm di Roma e Messina."Ho un'estrema fiducia nella giustizia ma ho anche un'estrema ...

Depistaggio ENI - Descalzi : “Solo il pensiero delle accuse mi fa assolutamente indignare” : “Solo il pensare” possibile che, come Eni, “ci mettiamo lì, invece di lavorare, a fare depistaggi, è una cosa che mi fa assolutamente indignare”. Così, nel pieno della bufera, parlò l’amministratore delegato della compagnia petrolifera di Stato, Claudio Descalzi, a sua volta nel mirino dei pm di Milano intenzionati a capire se il manager era a conoscenza delle manovre del capo del suo ufficio legale per sviare il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 febbraio : Depistaggio ENI - la Procura indaga sull'ad Descalzi : Il caso Depistaggio Eni, ora i pm indagano sull'ad Descalzi Milano – La Procura vuole capire quanto sapeva delle mosse del suo capo dell'ufficio legale, da lui incaricato di attaccare i nemici Zingales e Litvack di Antonio Massari

Il presidente egiziano Al Sisi inaugura il maxi-giacimento ENI di Zohr con l'ad Descalzi e promette di trovare i killer di Giulio RegENI : Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha inaugurato il maxi-giacimento di gas Zohr, nel Mar Mediterraneo, insieme all'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Un'inaugurazione che ha avuto echi italiani non solo per la collaborazione con il cane a sei zampe, ma anche per il caso Regeni. Al-Sisi, infatti, ha promesso di portare i colpevoli dell'uccisione del giovane ricercatore italiano davanti alla giustizia.Per il presidente ...

ENI - CdA : massima fiducia a Descalzi su rinvio a giudizio OPL 245 : massima fiducia del Consiglio di Amministrazione di Eni all'amministratore delegato, Claudio Descalzi , indagato per delle presunte tangenti in Nigeria. Il Board, dopo aver preso atto della decisione ...

