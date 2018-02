Embraco - sindacati abbandonano tavolo : da azienda ignobile ricatto : Sempre più difficile la situazione Embraco . I sindacati hanno deciso di lasciare il tavolo delle trattative all'Unione Industriale di Torino dopo che l'azienda del gruppo Whirlpool ha proposto ...

Embraco - i sindacati europei chiedono stop licenziamenti : 'Faremo tutti i passi possibili per bloccare l'operazione: basta con questa 'prateria delocalizzatrice''. Così Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati , Ces, , ...

'Toni da campagna elettorale'. Embraco - i sindacati non si fidano di Calenda : La Embraco conferma circa 500 licenziamenti a Riva di Chieri , Torino, , e Carlo Calenda chiude le comunicazioni. "Non tratto più con questa gentaglia e con i loro consulenti del lavoro italiani", ...

Embraco - confermati i 500 licenziamenti : la rabbia dei sindacati : Nessuna fumata bianca. Embraco ha confermato i 497 esuberi su 537 lavoratori impiegati nello stabilimento di Riva di Chieri (Torino) e "non ha presentato alcun piano industriale". Lo hanno riferito Uilm e...

Embraco - slitta al 29 incontro sindacati : 12.57 slitta a lunedì 29 l'incontro previsto per dopodomani tra sindacati e l'Embraco, azienda del gruppo Whirlpool che produce compressori per frigoriferi e che ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Riva di Chieri (Torino) lasciando senza lavoro 497 dipendenti. A chiedere lo slittamento è stata l'azienda che nei giorni scorsi ha ricevuto la proposta dei ministri Poletti e Calenda di concedere 9 mesi di cassa integrazione ...

Embraco - i sindacati : “Confermati lo stop alla produzione e gli esuberi” : Cinque giorni fa l’annuncio della chiusura e dei licenziamenti. L’Embraco, azienda del gruppo Whirlpool, ha confermato di volere azzerare la produzione in Italia nel 2018 con la chiusura dello stabilimento di Riva di Chieri (Torino) e i 497 licenziamenti. “L’azienda – fanno sapere Fiom e Uilm di Torino che oggi hanno incontrato l’azienda all’Unione Industriale – ha sottolineato che, nonostante le proposte formulate dal ...

Embraco - fumata nera dall'incontro con i sindacati a Torino : stop alla produzione in Italia - via ai 500 licenziamenti : Giovedì l'azienda del gruppo Whirlpool incontrerà il ministero per valutare la possibilità di ammortizzatori sociali ma ribadisce: "Decisione strategica". I...