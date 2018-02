Embraco | perché spostarsi in Centro Europa conviene | fino al 15% in meno di tasse e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2018)sulle imprese più basse di altre punti (e in Bulgaria si arriva al 15% in). E salari che sonodi un terzo rispetto alle medie dell’occidentale. Il tutto rimanendo all’interno del mercato unico. Al di là dei presunti incentivi illeciti concessi dalla Slovacchia alla, sono tutti qui i motivi per cui una multinazionale industriale con impianti in Italia ha convenienza anei Paesi entrati nell’Unione dopo il 2004. Come ha deciso di fare l’azienda controllata da Whirlpool, che trasferirà la produzione di compressori per frigoriferi dalla provincia di Torino a Spišská Nová Ves, nella regione di Košice. In mancanza di una legge nazionale che penalizzi chi leva le tende dopo aver beneficiato di fondi pubblici –negli anni scorsi ha ricevuto finanziamenti dalla regione Piemonte – licenziare e andarsene ...