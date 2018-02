Elezioni in Italia | l’allarme di Juncker

Elezioni 2018/ Juncker - “allarme voto in Italia - Governo non sarà operativo”. Gentiloni - “stia tranquillo” : ELEZIONI 2018, diario di campagna elettorale: Jucnker, "Governo Italia non sarà operativo". Errore grammaticale per Francesca Barra su manifesti Pd. Report Amnesty, "Italia razzista"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Elezioni - Juncker : «Ci prepariamo allo scenario peggiore - un governo non operativo in Italia». Gentiloni : «Può stare tranquillo» : «C'è un inizio di marzo molto importante per l'Ue. C'è il referendum Spd in Germania e le Elezioni italiane, e sono più preoccupato per l'esito delle...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Elezioni Italia : Juncker - “il governo non sarà operativo” (22 febbraio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Elezioni Italia, Juncker lancia l'allarme. “Prepariamoci a governo non operativo”. Trump, "armiamo gli insegnanti nelle scuole Usa". (22 febbraio 2018).(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Elezioni : Italia Nostra - appello ai politici per salvare Venezia : Venezia, 22 feb. (AdnKronos) - Italia Nostra chiede ai candidati alle Elezioni politiche del 4 marzo di impegnarsi pubblicamente con iniziative parlamentari e di governo per la salvaguardia di Venezia. E, in particolare, Italia Nostra chiede di "ripopolare Venezia - abbandonata annualmente da circa

Elezioni - l'allarme di Juncker : "In Italia scenario peggiore" : A poche settimane dal voto in Italia, dall'Ue arriva una presa di posizione netta sugli scenari post-voto. E a commentare gli scenari dopo Elezioni nel nostro Paese è il presidente della Commissione ...

Elezioni - allarme di Juncker sull'Italia : 'Prepariamoci a governo non operativo' : Da Bruxelles arriva l'allarme sul risultato delle Elezioni in Italia: il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker manifesta la sua preoccupazione "per l'esito delle consultazioni" spiegando ...

Elezioni - l'allarme di Juncker : In Italia scenario peggiore : A poche settimane dal voto in Italia, dall'Ue arriva una presa di posizione netta sugli scenari post-voto. E a commentare gli scenari dopo Elezioni nel nostro Paese è il presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker. Il presidente della Commissione Ue non usa giri di parole e lancia un allarma sul nostro Paese: "C'è un inizio di marzo molto importante per l'Ue. C'è il referendum Spd in Germania e le ...

Elezioni Italia - Juncker : 'Prepariamoci a un governo non operativo' : Da Bruxelles arriva l'allarme sul risultato delle Elezioni in Italia: il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker manifesta la sua preoccupazione "per l'esito delle consultazioni" spiegando ...

Elezioni - quando i dati piegano la realtà. Renzi vs Berlusconi : “L’Italia? Sta meglio” - “No - peggio”. E hanno ragione entrambi : Sia Renzi che Berlusconi rispondono alla domanda: “l’Italia oggi sta meglio o peggio di qualche anno fa?”. Il primo sostiene che la situazione sia migliorata dopo i governi di centrosinistra, affermando da Floris a DiMartedì: “sull’export adesso l’Italia va meglio della Germania e della Francia” e ancora “la produzione industriale in Italia sta andando meglio degli altri paesi europei”. Berlusconi sostiene invece al videoforum del Corriere che, ...

Elezioni - Juncker (Ue) : «Prepariamoci a un governo non operativo in Italia» : Il presidente della Commissione Europea: «È lo scenario peggiore. Possibile forte reazione mercati. Sono preoccupato per l’esito del voto»

'Ue - Usa e Putin : ecco chi vorrebbero che vincesse le Elezioni in Italia' : Il commento del direttore de La Stampa Maurizio Molinari durante la trasmissione di La7 Omnibus sull'influenza di Stati Uniti, Europa e Russia sulle imminenti elezioni italiane.

Elezioni politiche - Amnesty International : “In Italia centrodestra alimenta razzismo e odio” : Elezioni politiche, Amnesty International: “In Italia centrodestra alimenta razzismo e odio” Nel rapporto annuale di Amnesty International, relativo al 2017-2018, si evidenzia un generale incremento dell’odio razziale e nello stesso tempo una crescita dei movimenti per i diritti civili. Nella campagna elettorale Italiana gli slogan razzisti vengono utilizzati maggiormente dal centrodestra.Continua a leggere Nel rapporto ...

Elezioni - Pietro Grasso ospite a Italia 18 : oggi alle 21 su Sky TG24 | : Diretta sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del Digitale Terrestre e anche in streaming. SPECIALE Elezioni 2018

Elezioni - Amnesty : «L'Italia è intrisa di ostilità e razzismo» : Un'analisi sulla situazione dei diritti umani di 159 Stati del mondo che accusa i leader dei Paesi più ricchi di affrontare l'emergenza profughi «con un misto di evasività e vera e propria ...