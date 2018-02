Elezioni | Berlusconi | “La Ruby | come si chiama… il bunga bunga sono invenzioni della

DIETRO LE QUINTE/ Elezioni - attenti al patto Berlusconi-Prodi… : Una campagna elettorale che sarà ricordata per il ritorno di Berlusconi sulla scena. Ma anche di Prodi. Entrambi hanno un obiettivo, ma dovranno accordarsi. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 06:01:00 GMT)Elezioni 2018/ Renzi incorona Gentiloni per non perdere anche il Pd, di A. Del DucaElezioni 2018/ Renzi perde ma avrà più parlamentari di tutti: il trucco del Rosatellum, di D. Marchetti

Elezioni - Berlusconi : 'Senza maggioranza Mattarella deve rimandare gli italiani alle urne' : 'Se il Pd restasse al 21% e pretendesse di restare al governo, questo sarebbe un altro colpo di Stato'. Silvio Berlusconi, ospite a 'Otto e...

Elezioni : Renzi imita dal palco Berlusconi : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - Matteo Renzi imita dal palco del Teatro Al Massimo di Palermo dove sta incontrando i candidati e gli elettori. Renzi ha ricordato la frase pronunciata dal leader di Forza Italia sul Trattato di Dublino. "L'ho guardato in tv e gli ho sentito dire: 'E' una vergogna che s

Elezioni - Berlusconi improvvisa un mini-show con barzellette : Roma, , askanews, - "Sono abbastanza ottimista sul risultato delle Elezioni": lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi all'arrivo a Roma, sottolineando la speranza "che possiamo ...

Elezioni - Berlusconi riabilitato dal Ppe - tra battute e attacchi a Pirozzi. E sdogana Brunetta ministro dell’Economia : Tutto dimenticato. Ormai sono lontani i tempi delle risatine d’intesa tra Merkel e Sarkozy e dei dissapori con i popolari europei. Dopo aver incassato il sostegno a Bruxelles e rassicurato il Ppe sulla capacità di “ammansire” l’alleato Salvini, Berlusconi viene riabilitato dal Partito popolare europeo pure in Italia, con tanto di incontro con il capogruppo a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber. “Forza Italia ha ...

Elezioni 2018/ Renzi-Berlusconi - “niente larghe intese” : Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige - via in 14 : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto". Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Elezioni - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier - non riescono a trovarne uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - "niente Larghe Intese". Attacchi a D'Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd, Centrodestra. Renzi con Berlusconi, 'no alleanza'.

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - “niente Larghe Intese”. Attacchi a D’Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale verso il 4 marzo: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd e Centrodestra. Renzi con Berlusconi, "niente Larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 09:51:00 GMT)

Elezioni 2018 - Berlusconi pronto ad accogliere i grillini espulsi dal M5s : Silvio Berlusconi è pronto ad accogliere in un’ipotetica maggioranza di governo i candidati del M5s espulsi dal Movimento per il caso 'Rimborsopoli' o perché accusati di aver aderito alla massoneria...

Elezioni - Berlusconi : 'Alla Giustizia un avvocato o un magistrato - per l'Economia sceglierà la coalizione' : Quanto alla scelta del ministro dell'Economia per un eventuale governo di centrodestra, precisa, "sarà una responsabilità comune" dei partiti che fanno parte della coalizione. Penso che dovremo ...

Elezioni - Berlusconi : "Guardasigilli sarà un avvocato o un magistrato" : "Ho già in mente un nome come Guardasigilli. Da attuare subito la separazione delle carriere tra giudici e pm". E sul nome del premier, "Tajani è nella rosa"

Elezioni - Berlusconi : 'Guardasigilli sarà un avvocato o un magistrato' : "Il ministro della Giustizia dev'essere senz'altro un avvocato o un magistrato, non si può prendere uno di materie esterne". Lo ha detto Silvio Berlusconi, spiegando di avere "già in testa il nome da ...

Elezioni : Magi - voto per Leu è voto per Berlusconi : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “Quelli a Emma Bonino sono attacchi del tutto strumentali. Dire che bisogna scongiurare la presenza dei populisti, dei violenti, del blocco sovranista e del M5S nel prossimo governo significa avere a cuore il futuro dell’Italia e dell’Europa”. Lo dichiara il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi, candidato di +Europa con Emma Bonino alla Camera.“La verità che i colleghi di ...