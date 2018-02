Elezioni 4 marzo | due imprenditori su tre bocciano i programmi elettorali

Elezioni 4 marzo - la paura di Juncker : "Prepariamoci allo scenario peggiore" : In vista delle Elezioni in Italia "dobbiamo prepararci per lo scenario peggiore e il peggior scenario potrebbe essere nessun governo operativo", ha avvertito

Da Leonardo Da Vinci a Luigi Di Maio - la preoccupazione di “Nature” per l’Italia : “alle Elezioni del 4 marzo la Scienza rischia di essere sconfitta” : Mentre la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo entra nelle sue ultime settimane, secondo la rivista Nature i ricercatori del Paese temono che i tagli ai fondi e lo scarso interesse nella Scienza persisteranno, qualsiasi sarà il risultato elettorale. Argomenti come l’immigrazione, l’afflusso di rifugiati e la partecipazione all’eurozona stanno dominando il dibattito. Ma a parte la battaglia sul programma di vaccinazione ...

Le bufale sulle Elezioni politiche del 4 marzo : (Foto: Ulleo/Pixabay) Come in ogni occasione di voto che si rispetti, durante la campagna elettorale proliferano sul web una serie di storie false a proposito di sondaggi, modalità di partecipazione e presunti brogli elettorali. Probabilmente stiamo entrando proprio in questi giorni nella fase calda pre-voto, quel periodo in cui impazzano sui social (insieme a tante notizie vere) alcune storie assurde e folli. Già ora, a dieci giorni ...

Elezioni - Salvini : “Serve manifestazione unitaria centrodestra - il 1 marzo a Roma”. E chiude ai fuoriusciti M5S : Dopo l’appello di Giorgia Meloni e il silenzio di Silvio Berlusconi, ora anche Matteo Salvini rivendica la necessità di una manifestazione unitaria del centrodestra prima del voto: “Serve un momento di unità. La Lega ha prenotato il teatro Brancaccio per giovedì 1 marzo. Mi auguro che gli alleati partecipino”, ha rivendicato, nel corso di una conferenza stampa in Senato. In merito alla mancata partecipazione della Lega alla ...

Elezioni 4 marzo : no a Salvini ministro degli Interni? : Qualora il centrodestra dovesse conquistare la maggioranza alla Camera e al Senato, dopo le Elezioni del 4 marzo, Matteo Salvini non potrà essere proposto come ministro degli Interni. Lo scrive il quotidiano 'La Stampa'. Il leader leghista, infatti, potrebbe ricevere il veto direttamente dal capo dello Stato Sergio Mattarella, visti gli ultimi interventi pubblici dell'alleato di Silvio Berlusconi....Continua a leggere

Dove si vincono le Elezioni del 4 marzo : LAZIO 1 Nella Città Metropolitana di Roma Capitale i Cinque stelle era nel 2013 al 32,12, con quasi 5 punti di vantaggio sul Pd. Il dato è stato confermato alle Comunali di Roma. A quel voto Forza ...

Elezioni - manca la visione di un’altra vita. E il coraggio di proporla. Il 4 marzo non voterò : Voterei se qualcuno mi desse l’idea di voler davvero cambiare la nostra società. Non voterò perché nessuna forza politica esprime valori e principi di rinnovamento, partendo dall’alto, da una visione differente. La nostra coesistenza tra persone diverse, in Italia, Paese del Mediterraneo, è minata alle fondamenta da un crescente egoismo sociale, conseguenza prima di un modello competitivo, basato sull’egemonia del denaro, dello sfruttamento ...

Elezioni 4 Marzo : Rai e Mediaset cambiano i palinsesti : Come cambia la programmazione di Rai, Mediaset e La7 in vista delle Elezioni del 4 Marzo 2018 cambiano i palinsesti delle emittenti televisive in vista del grande giorno delle Elezioni 4 Marzo. Da Rai, Mediaset fino a La7, tutte le reti hanno modificato la propria programmazione fino a venerdì 2 Marzo, ultimo giorno di propaganda elettorale. La programmazione di Rai e Mediaset La Rai si prepara alle Elezioni Politiche con il consueto ...

Quanto peserà il voto degli italiani all'estero sulle Elezioni del 4 marzo : ... fino a diventare in un crescendo grande estimatore del leader coreano Kim Jong-un, ancora, Sergio De Gregorio , leader del movimento italiani nel Mondo che raccontò al pm Henry John Woodcock di ...

Quanto peserà il voto degli italiani all'estero sulle Elezioni del 4 marzo : Gli italiani all'estero ci riprovano. Prima esclusi, poi vituperati, a volte sospettati, i connazionali che hanno il diritto di votare anche se lontani da casa avranno fino al 1 marzo per farlo e il loro peso, in un'elezione sospesa come questa, può essere determinante. Specie in considerazione del fatto che dalle ultime elezioni il loro numero è aumentato sensibilmente: da 3,4 a 4,3 milioni. Quelli che votano, ...

Elezioni del 4 marzo 2018 - come si vota : Vademecum per il voto sotto l'egida del Rosatellum. Gli italiani all'estero dovranno consegnare le schede negli uffici preposti entro giovedì 1° marzo

Elezioni del 4 marzo 2018 - come si vota : Gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere il Parlamento, ovvero i rappresentanti alla Camera e al Senato. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Quando Si vota domenica 4 marzo, dalle 7 di mattina alle 23, per il rinnovo del Parlamento. Per la Camera potranno votare tutti i cittadini italiani che hanno raggiunto 18 anni; per il Senato voteranno i cittadini che hanno compiuto 25 anni. Per esprimere le proprie preferenze è ...

Sondaggio clandestino sul 4 marzo - chi scatta e vince le Elezioni politiche : I sondaggi, a 15 giorni dal voto, sono vietati. Ma online fioccano numerosi sondaggi clandestini per aggirare il divieto imposto dalla mezzanotte di venerdì 16 febbraio. Per esempio sul sito Right ...

L'Anno del Cane - il morso al podista e le Elezioni del 4 marzo : Ottima notizia, come quella che chi nasce sotto il segno del Cane sarà una persona onesta e leale , gentile e prudente, e che il suo mestiere ideale sarà la politica. Dunque intorno alL'Anno 2058 ...