Elezioni 2018 | psicosi da massoneria | candidato M5S partecipa a evento e poi si dissocia

Elezioni 2018 - quanto costano le riforme promesse dai partiti : Ogni promessa è debito, recita un adagio popolare. E lo è, a maggior ragione, ogni promessa elettorale. Senza coperture, le riforme proposte dai partiti per vincere le Elezioni del 4 marzo rischiano di allargare la voragine, già vertiginosa, del debito pubblico nazionale. Alla fine del 2017 per la Banca d’Italia ha raggiunto quota 2.256,1 miliardi di euro, 36,6 miliardi in più rispetto al 2016. E che effetti potranno avere i programmi dei ...

Elezioni 2018/ Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B : "Punto essenziale di riferimento per la della governabilità e stabilità politica dell'Italia". Lo ha detto Napolitano di Gentiloni. Tutti d'accordo tranne uno. MARA MALDO(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ "I moralisti al potere fanno più paura di tutto il resto", int. a M. CaliseELEZIONI 2018/ Renzi incorona Gentiloni per non perdere anche il Pd, di A. Del Duca

MINNITI : "RISCHIO MAFIE SUL VOTO ALLE Elezioni 2018"/ Il ministro : "Le cosche si stanno riorganizzando" : MINNITI, "rischio MAFIE sul VOTO": l'intervento del ministro dell'Interno oggi in Senato in occasione della relazione finale della Commissione Parlamentare Antimafia.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 23:04:00 GMT)

Le promesse fatte dai partiti per le Elezioni 2018 sono davvero realizzabili? : Il 4 marzo si terranno le elezioni politiche 2018. Scopriamo insieme le promesse di ognuno dei principali partiti candidati. Partito democratico: Il partito guidato da Matteo Renzi, reduce da 5 anni di governo, deve “difendersi” dalla sfida che gli hanno lanciato gli altri partiti. Uno dei punti di forza del PD consiste nella riduzione delle tasse per le imprese e per le famiglie. Nel programma del partito, composto da ben 41 pagine, sono ...

Minniti : "Rischio mafie sul voto alle Elezioni 2018"/ Antimafia : "troppi silenzi in campagna elettorale" : Minniti, "rischio mafie sul voto": l'intervento del ministro dell'Interno oggi in Senato in occasione della relazione finale della Commissione Parlamentare Antimafia.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:02:00 GMT)

Elezioni 2018 - Gori : 'Fontana candidato commissariato dalla Lega' - : Il sindaco di Bergamo in corsa per il centrosinistra alle Elezioni regionali in Lombardia attacca il suo sfidante: "Non penso sia la persona adatta a governare, spero che i lombardi facciano una ...

Giorgio Napolitano lancia Gentiloni - Elezioni 2018/ "Essenziale per governabilità - così Italia più influente” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale in vista del 4 marzo 2018: l'endorsement dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per Paolo Gentiloni(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:28:00 GMT)

Elezioni 2018 in Tv - al via da stasera la Conferenza stampa su RaiDue : diretta tv e streaming : Elezioni POLITICHE, Conferenza stampa IN diretta streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della prima puntata di Conferenza stampa di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà ...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Voto senza maggioranza : il 53% vuole nuove urne - Larghe Intese al 20% : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Elezioni 2018/ Caos Boschi in Pd Alto Adige : via 14 dem. Napolitano loda Gentiloni e snobba Renzi : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14. Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Elezioni 2018/ Renzi-Berlusconi - “niente larghe intese” : Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige - via in 14 : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto". Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Elezioni 2018 - caso Boschi spacca Pd in Alto Adige. Lasciano in 14 : Minoranza contro la candidatura della dem e dell'altro sottosegretario Gianclaudio Bressa nel collegio di Bolzano-Bassa Atesina. "Paracadutati"

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio spopola - Renzi al 20% - LeU meglio di Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali politici verso le Elezioni 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Elezioni2018 - campagna elettorale con overdose di antifascismo : Tanta overdose di antifascismo, nel vuoto di programmi e di visioni, in questa campagna elettorale. C'è l'antifascismo violento, quello che ha colpito - vendetta contro il raid razzista di Macerata ...