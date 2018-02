ELEZIONI 2018 Napolitano incorona Gentiloni e inaugura il piano B

MINNITI : "RISCHIO MAFIE SUL VOTO ALLE ELEZIONI 2018"/ Il ministro : "Le cosche si stanno riorganizzando" : MINNITI, "rischio MAFIE sul VOTO": l'intervento del ministro dell'Interno oggi in Senato in occasione della relazione finale della Commissione Parlamentare Antimafia.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 23:04:00 GMT)

Le promesse fatte dai partiti per le ELEZIONI 2018 sono davvero realizzabili? : Il 4 marzo si terranno le elezioni politiche 2018. Scopriamo insieme le promesse di ognuno dei principali partiti candidati. Partito democratico: Il partito guidato da Matteo Renzi, reduce da 5 anni di governo, deve “difendersi” dalla sfida che gli hanno lanciato gli altri partiti. Uno dei punti di forza del PD consiste nella riduzione delle tasse per le imprese e per le famiglie. Nel programma del partito, composto da ben 41 pagine, sono ...

ELEZIONI 2018 - Gori : 'Fontana candidato commissariato dalla Lega' - : Il sindaco di Bergamo in corsa per il centrosinistra alle Elezioni regionali in Lombardia attacca il suo sfidante: "Non penso sia la persona adatta a governare, spero che i lombardi facciano una ...

Giorgio Napolitano lancia Gentiloni - ELEZIONI 2018/ "Essenziale per governabilità - così Italia più influente” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale in vista del 4 marzo 2018: l'endorsement dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per Paolo Gentiloni(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:28:00 GMT)

ELEZIONI 2018 in Tv - al via da stasera la Conferenza stampa su RaiDue : diretta tv e streaming : Elezioni POLITICHE, Conferenza stampa IN diretta streaming E REPLICA " In riferimento alla visione in streaming della prima puntata di Conferenza stampa di stasera, ricordiamo che su Rai.Tv sarà ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Voto senza maggioranza : il 53% vuole nuove urne - Larghe Intese al 20% : SONDAGGI elettorali politici verso le ELEZIONI 2018: centrodestra al 38%, M5s frenato dal caso Rimborsopoli e Bonino sale al 2% su scala nazionale. Analisi e campagna elettorale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:00:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - caso Boschi spacca Pd in Alto Adige. Lasciano in 14 : Minoranza contro la candidatura della dem e dell'altro sottosegretario Gianclaudio Bressa nel collegio di Bolzano-Bassa Atesina. "Paracadutati"

ELEZIONI2018 - campagna elettorale con overdose di antifascismo : Tanta overdose di antifascismo, nel vuoto di programmi e di visioni, in questa campagna elettorale. C'è l'antifascismo violento, quello che ha colpito - vendetta contro il raid razzista di Macerata ...

ELEZIONI 2018 - Renzi : dal Pd porte chiuse ai fuoriusciti del M5S - : Il segretario Dem commenta l'apertura di Berlusconi ai grillini coinvolti nel caso rimborsopoli: "Ha fatto un'offerta agli impresentabili". E aggiunge: il cavaliere ha ragione "mai larghe intese con ...

ELEZIONI 2018/ Campagna elettorale : Renzi con Berlusconi - "niente Larghe Intese". Attacchi a D'Alema e Di Maio : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: diario sul voto, le ultime notizie su M5s, Pd, Centrodestra. Renzi con Berlusconi, 'no alleanza'.