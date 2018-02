Ecco la Ferrari 488 Pista Verrà presentata a Ginevra

Ferrari 488 Pista : Ecco il nuovo gioiello della casa di Maranello : Dopo la 360 Challenge, la F430 Scuderia e la 458 Speciale la Ferrari ha lanciato un'altra V8 derivata dai modelli da corsa: la 488 Pista. I cavalli di questa monoposto arrivano a quota settecento, con il motore che è sempre naturalmente il V8 biturbo della 488 di serie. Una cosa differente, però, è l'aerodinamica con il musetto che è stato completamente stravolto, per assicurare un flusso di aria sotto un grande alettone che fa lo ...

Dalla Panda 4x4 alla Ferrari GTC4 Lusso - Ecco le migliori auto per viaggiare sulla neve - : Ma con quali auto affrontare senza problemi le montagne innevate? Il sito francese Sport & Style presenta la sua personale top 12 delle vetture migliori per viaggiare sulla neve. Al primo posto è ...

Nicolò Ferrari/ Da Riccanza a Uomini e Donne - Ecco che lavoro fa il corteggiatore di Sara e Nilufar : Nicolò Federico Ferrari, chi è il nuovo corteggiatore di Uomini e Donne che abbiamo conosciuto a Riccanza e che lavoro fa la sua famiglia?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Ferrari contro Ford : Ecco quale sarà il prossimo film di James Mangold - Best Movie : ... ha evidentemente deciso di cambiare direzione, abbandonando il mondo dei cinecomic per raccontare una rivalità storica nel mondo dei motori. Più nel dettaglio, il film sarà incentrato sulla squadra ...

Incidente Schumacher - Ecco quanto costano le cure per l’ex Ferrari : Incidente Schumacher – Era il 29 dicembre 2013 quando Schumacher è stato vittima di un brutto Incidente con gli sci, da allora poche notizie sulle condizioni dell’ex Ferrari. La famiglia ha deciso per la privacy, evitando di diffondere qualsiasi notizia ma nelle ultime ore qualcosa è trapelato. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mirror, sarebbero 165.000 i dollari spesi a settimana dalla famiglia Schumacher per ...

F1 - In vendita le proprietà di Schumacher - le cure per l'ex Ferrari costano troppo : Ecco quanto spende a settimana la moglie Corinna : ... impegnata in questi lunghi anni ad occuparsi del marito e a seguire da vicino le carriere dei figli Mick e Gina Maria, impegnati rispettivamente nel mondo dei motori e dei cavalli. La consorte di ...

Ferrari GTC4 "Azzurra" - Ecco la nuova supercar di Lapo Elkann : Con questo modello abbiamo unito, ancora una volta, i l mondo della moda, del design e dell'arte a quello dell'automobile ". Non a caso, a conferma della sua predilezione per questo abbinamento, Lapo ...

Le spose di Costantino/ Paola Ferrari - anticipazioni 18 gennaio : “Ecco qual è stato il momento più difficile" : Le spose di Costantino, anticipazioni seconda puntata 18 gennaio: Costantino Della Gherardesca e Paola Ferrari volano in Ghana per il viaggio di nozze.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:56:00 GMT)

Ferrari : nel futuro Suv ed auto elettriche - Ecco perché : Diverse le novità annunciate al Salone di Detroit dal dirigente Sergio Marchionne in merito alla supercar elettrica che per la soddisfazione degli italiani dovrà essere targata Ferrari. È questo infatti il proposito e l'intento della casa automobilistica italiana fondata da Enzo nel 1947. Se fosse confermata la riuscita di tale proposito, si tratterebbe di una vera soddisfazione del Cavallino anch'esso indirizzato ai cambiamenti di ...

Mercedes - nuovo motore / Formula 1 - Andy Cowell sfida la Ferrari : “Ecco le novità a cui stiamo lavorando” : La nuova Mercedes punterà ad un motore tutto nuovo per sbaragliare la concorrenza come negli ultimi anni. Andy Cowell ha anticipato alcune novità attraverso un'intervista.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:58:00 GMT)

Ferrari 488 GTB - Ecco l'omaggio con livrea dedicata alla 308 Gr 4 : Una Ferrari azzurra, se la cosa vi dovesse far strano, non storcete il naso, ma pensatela in chiave rievocativa. Infatti, dalla collaborazione tra un concessionario di Parigi e la Casa di Maranello, è ...

F1 - Pazza idea Mercedes - Toto Wolff vuole 'copiare' la Ferrari : 'Ecco cosa stiamo considerando' : Il team campione del mondo infatti sta vagliando l'ipotesi di instaurare una partnership con un altro team, sulla scia di quanto fatto dalla scuderia di Maranello con la Haas e la Sauber, affiancata ...

Formula 1 - stangate per Ferrari e Mercedes : Ecco il motivo : Si avvicina il prossimo campionato di Formula 1, grande attesa per il nuovo possibile duello tra Ferrari e Mercedes ma nel frattempo per le due scuderie non arrivano buone notizie. Secondo le regole della FIA, infatti, per iscriversi al prossimo campionato bisogna versare una parte fissa e una variabile, legata al punteggio ottenuto nel campionato precedente. Per quanto riguarda il Cavallino, il bottino conquistato nel 2017 obbligherà Marchionne ...