E3 2018 | anche quest' anno l' EA Play anticiperà la manifestazione

Brit Awards 2018 : Ariana Grande ha apprezzato molto il tributo di Liam Gallagher alle vittime di Manchester : Ai Brit Awards 2018 sarebbe dovuta esserci anche Ariana Grande, per rendere omaggio con una performance tributo alle 22 vittime dell’attentato di Manchester. La pop star purtroppo si è ammalata e il suo medico le ha sconsigliato di intraprendere il viaggio per Londra. [arc id=”4804232a-0a70-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Nonostante la sua assenza, Ariana ha guardato la cerimonia dei Brits andata in scena la sera del 21 febbraio ...

Abu Dhabi Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa! Per lui anche la maglia di leader : Sono già cinque in stagione! Quest’annata per Elia Viviani è iniziata alla grande: il campione olimpico dell’omnium di Rio 2016, approdato alla Quick-Step Floors, continua a vincere. Oggi il velocista tricolore si è imposto nello sprint della seconda tappa dell’Abu Dhabi Tour: volata dominata per l’azzurro sul traguardo di Yas Beach. Per lui c’è anche il primato in classifica generale, alla pari con Kristoff, ma ...

Grande assente Ariana Grande ai Brit Awards 2018 - perché è saltata la sua esibizione per le vittime di Manchester : Tra le tante performance previste per la cerimonia di premiazione del 21 febbraio era prevista in scaletta anche quella di Ariana Grande ai Brit Awards 2018: la popstar avrebbe dovuto tenere un omaggio alle vittime dell'attentato di Manchester che lo scorso 22 maggio fece 22 morti (più l'attentatore), perlopiù giovanissimi, al termine di un suo concerto del Dangerous Woman Tour. Eppure Ariana Grande ai Brit Awards 2018 non si è vista. Secondo ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino - tutta la delusione di Moelgg : 'nella 2ª manche ci ho messo troppa foga' : Troppi errori per gli atleti italiani nel corso dello slalom maschile di PyeongChang, Moelgg paga una pessima seconda manche e chiude dodicesimo Sorprese a grappoli nello slalom maschile di ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quattro team racchiusi in un fazzoletto dopo il salto - Germania pronta a trionfare anche nella staffetta. Italia ultima : quattro squadre racchiuse in meno di 30 secondi dopo il salto della prova a squadre, ultima gara della Combinata nordica alle Olimpiadi invernali 2018 di PyeongChang. Il trampolino HS140 miete subito due vittime illustri, la Francia e la Finlandia, già praticamente tagliate fuori dalla corsa per il podio, a meno di eccessivi tatticismi da parte dei team che hanno preso il largo. A fare da battistrada è l’Austria, che è riuscita a sfruttare ...

ELIZABETH - THE GOLDEN AGE/ Su Iris il film con Cate Blanchett (oggi - 22 febbraio 2018) : ELIZABETH - The GOLDEN age, il film in onda su Iris oggi, giovedì 22 febbraio 2018. Nel cast: Cate Blanchett e Geoffrey Rush, alla regia Shekhar Kapur. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lindsey Vonn domina la prima manche di discesa della combinata. Shiffrin sesta - male le azzurre : E’ una grande Lindsey Vonn a meritarsi le luci della ribalta nella prima manche della combinata alpina olimpica di PyeongChang 2018. L’americana, bronzo ieri in discesa libera, è tornata ad esibirsi sulle nevi di Jeongseon ottenendo in questa prima manche il miglior tempo di 1’39″37 pennellando dal primo all’ultimo metro ed interpretando alla grande il particolare manto nevoso sudcoreano. L’americana potrebbe, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Kristoffersen davanti a tutti nella prima manche - Moelgg quarto e Hirscher out : E’ il norvegese Henrik Kristoffersen a sorridere al termine della prima manche dello slalom speciale delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Sulle nevi di Yongpyong lo scandinavo interpreta meglio di tutti la neve ed il pendio sudcoreano. Un tracciato che gira abbastanza nella parte alta e filante in quella bassa su cui il nordico si è espresso al meglio realizzando il crono di 47″72. Ci si aspettava la risposta di Marcel Hirscher, ...

Video Liam Gallagher ai Brit Awards 2018 canta Live Forever degli Oasis in ricordo delle vittime dell’attentato di Manchester : Liam Gallagher ai Brit Awards 2018 a sorpresa calca il palco sulle note di Live Forever degli Oasis. Il brano è un omaggio toccante in ricordo delle vittime dell'attentato a Manchester che si è verificato in occasione del concerto di Ariana Grande. L'artista ha poi tenuto un concerto speciale, benefico, nella stessa location, a pochi giorni dalla tragedia. Sul palco della O2 Arena di Londra, il 21 febbraio, viene ricordato l'avvenimento ...

Canale 5 - le fiction della primavera 2018 : c’è anche ULTIMO : Recentemente la concessionaria Publitalia ’80 ha rilasciato i listini relativi ai palinsesti Mediaset dei mesi di aprile e maggio 2018 che concluderanno il periodo di garanzia. Per quanto riguarda le novità in ambito di fiction e serie tv, Canale 5 dedicherà la tradizionale serata della domenica alle ultime puntate della fiction Furore, salvo cambiamenti di palinsesto. Dopo il termine della suddetta fiction, a partire da domenica 15 aprile è ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di slalom? Stefano Costazza disegnerà la seconda : Ultima gara individuale per lo sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo slalom chiude il programma delle gare singole, in attesa della “prima” del team event sabato. Un nome spicca sugli altri, quel Marcel Hirscher che era arrivato in Corea senza medaglie d’oro al collo e che sulle piste olimpiche ne ha trovate addirittura due. Inevitabile considerarlo favorito, tenendo conto anche del bottino ...

Festival di Berlino 2018 - follia che passione. C’è anche Unsane il thriller di Steven Soderbergh girato con l’iPhone : follia che passione. Il Festival di Berlino sembra celebrarla a giudicare dai film “tematicamente” appaiati seppur su generi e stili assai diversi. Ma il sovrano dei folli cantori odierni è indiscutibilmente lui, Steven Soderbergh, giunto alla kermesse con uno dei suoi lavori più “curiosi” giacché girato con l’iPhone. Unsane, forte di premesse, ha mantenuto le promesse essendo un thriller teso dall’inizio alla fine come la corda di uno ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quali scenari per la combinata femminile? La manche chiave sarà la discesa : Lo sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 vivrà domani l’ultimo evento individuale, prima dello spettacolo del team event di sabato. Domani è in programma la combinata, anticipata di un giorno per via del maltempo previsto per venerdì. Un cambio di programma inaspettato, che non altera però i valori in campo. La donna da battere è Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare ...

Isola 2018 - Bossari vs Eva Henger : ” Eva - dove vuoi arrivare”? Anche Capriotti e Warwick smentiscono la ‘verità’ della pornostar : Daniele Bossari vs Eva Henger all’Isola dei famosi L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari, ieri sera è proprio “sbroccato” (come non capirlo!). Dopo aver ascoltato per l’ennesima volta le accuse della pornostar nei confronti di Francesco Monte, il vincitore del Grande Fratello Vip le ha chiaramente chiesto: Eva, ma dove vuoi arrivare? La sua domanda è piaciuta al pubblico tanto che un fragoroso applauso ha accolto le ...