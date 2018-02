Droga - maxi processo a Milano : boss Crisafulli condannato a 20 anni - : Per i giudici il capo-clan ha continuato a gestire il traffico di stupefacenti e a tenere contatti con la 'ndrangheta nonostante fosse in carcere dal 1998

Maxi operazione anti Droga : fermate 15 persone per "Associazione a delinquere per traffico di stupefacenti" : : Questi i nomi dei fermati: A. I. di Arzana del 1966, A. Luca di Arzana del 1974, A. R, di Arzana, del 1967, A. S. di Arzana, del 1969, F. P. di Alghero, del 1986, F. B. di Tortolì del 1958, F. A. di ...

Traffico di Droga da Colombia e Olanda : maxi blitz della polizia - 17 arresti al Bronx : Dalle prime ore di questa mattina, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, cento poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere...

Catanzaro - maxi blitz anti Droga Il video con le intercettazioni "Tranquillo - fuori c'è la sentinella" : maxi operazione anti droga a Catanzaro messa in atto da 500 poliziotti e carabinieri. Ecco il video con le intercettazioni che svelano come funzionava il cartello che aveva in mano il traffico degli stupefacenti Segui su affaritaliani.it