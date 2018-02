Dopo la strage Trump ascolta gli studenti sul tema delle armi

Appassionato di armi distrugge suo fucile Dopo strage Florida. VIDEO - : Lo statunitense Scott-Dani Pappalardo ha caricato il filmato sui social e ha spiegato di aver distrutto l'AR-15 perché "la vita di una persona vale di più" del diritto di possedere armi

Dopo l'ennesima strage - in America si distruggono i fucili. "Il diritto di averne una non vale di più della vita" : Scott Dani Pappalardo ha detto basta alle armi. Appassionato di tiro al bersaglio, fervente sostenitore del secondo emendamento e possessore di un AR-15 da ben 30 anni, l'uomo è diventato una vera e propria leggenda del web quando ha deciso di distruggere il proprio fucile in un video pubblicato su Facebook.Dopo l'ennesima strage consumatasi in un liceo - quello di Parkland, in Florida, dove il 15 febbraio scorso Nikolas Cruz, ex ...

Usa - il gesto del fanatico di armi Dopo la strage in Florida : “La libertà di detenere un’arma vale davvero una vita?” : Si chiama Scott-Dani Pappalardo, dichiara di essere un convinto sostenitore del secondo emendamento, quello che garantisce il diritto ad ogni americano di avere accesso legale alle armi da fuoco, imbracciando il suo fucile d’assalto ha registrato un potente messaggio, che nel giro di poche ore ha totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Ha spiegato le sue ragioni e ha tagliato la canna del suo fucile, spiegando che la sua arma non ...

Florida : Trump attacca l'Fbi Dopo la strage al liceo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Trump attacca Fbi Dopo strage in Florida : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa ...

Trump attacca Fbi Dopo strage in Florida : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa ...

Florida - Trump attacca l'Fbi Dopo la strage al liceo : ignorò avvertimenti : Donald Trump si scaglia contro l' Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida . In un tweet, il presidente americano sostiene che l'...

Florida - Cruz : “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s : Florida, Cruz: “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s Nikolas Cruz, accusato della strage alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, secondo Abc News ha detto agli investigatori che sono state voci nella sua testa a dargli istruzioni su cosa fare. Su di lui pendono 17 capi […] L'articolo Florida, Cruz: “È stata colpa dei demoni”. Dopo la strage il killer è andato al McDonald’s sembra essere ...

Strage della scuola in Florida - confessa Nikolas Cruz. E Dopo il massacro è andato da McDonald's : L'Fbi ha confermato di essere stata allertata a settembre scorso per un messaggio postato su YouTube in cui un utente che usava il nome 'Nikolas Cruz' aveva scritto: "Voglio diventare un professionista dei massacri nelle scuole". In una dichiarazione, il Bureau assicura di avere compiuto "controlli su database e altre verifiche" ma di non essere riuscito a identificare la persona che aveva fatto il post. Trump: "Atto di terribile violenza, odio ...

Uomini e donne - la 'strage' Dopo le segnalazioni : Marta e Manuela K lasciano lo studio : ROMA - A ' Uomini e donne ' ancora spazio al trono classico. Arrivano in studio Marta e Virginia, le corteggiatrice di Nicolò, mentre viene rimandato il video con le lacrime della corteggiatrice alla ...

Disastro di Pioltello - sul treno della strage il giorno Dopo : «Che angoscia questi posti vuoti» : Con i pendolari diretti a Milano sulla linea Cremona-Milano, ritardi e cancellazione: “Ma qui i disagi sono all’ordine del giorno”

Roma - Dopo la strage di alberi parla l'esperto : ecco come farsi rimborsare i danni all'auto : Decine di alberi crollati mercoledì a Roma e altrettante auto danneggiate. 'Sono viva per miracolo - raccontava ieri Cinzia, insegnante - se fossi entrata in auto qualche minuto prima quell'albero mi ...

Strage di Ustica - Dopo 37 anni parla un militare Usa : "Ci dissero che avevamo colpito due Mig" : Il militare spiega di non aver parlato fino a oggi per paura (un ufficiale della Marina in pensione morì in circostanze da giudicate strane e lui collegò la cosa alla conoscenza di dettagli scomodi): ...

Terrorismo - 48 anni Dopo piazza Fontana : così Milano commemora la strage : Si comincia con la rappresentazione al Piccolo Teatro. Poi l'incontro dei familiari delle vittime con gli studenti e la cerimonia ufficiale in piazza Fontana