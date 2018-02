Don Matteo 11 | arriva Carlo Conti – Anticipazioni

Anticipazioni settima puntata di Don Matteo 11 - su Rai1 il 1° marzo : Carlo Conti super guest star : Prosegue l'appuntamento con l'amata serie di Rai1 con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica. Giovedì 1° marzo 2018, in prima serata, andrà in onda la settima puntata di Don Matteo 11 con una super guest star: Carlo Conti farà capolino a Spoleto nel ruolo di se stesso. Dopo la presenza dell'ex tronista Andrea Damante, tra le guest star della sesta puntata, Don Matteo 11 ospita il conduttore televisivo: scopriamo in che cosa consisterà il suo ...

Don Matteo 11 - anticipazioni : una sorpresa inaspettata per Anna : Don Matteo 11: anticipazioni settima puntata Continua incessante il successo di Don Matteo. Ad interpretare il protagonista, dopo undici stagioni, c’è sempre Terence Hill, che nei panni del prete più famoso d’Italia sembra trovarsi perfettamente a suo agio. La prossima settimana andranno in onda due nuovi episodi della fiction di successo di Rai Uno, cosa […] L'articolo Don Matteo 11, anticipazioni: una sorpresa inaspettata per ...

Don Matteo 11 - anticipazioni settima puntata : arriva Carlo Conti : Don Matteo 11, puntata 1 marzo: Sofia scopre la verità sulla madre? I colpi di scena non mancheranno nella prossima puntata di Don Matteo 11. Sofia inizierà a scoprire alcuni segreti del suo passato, mentre Anna Olivieri dovrà metabolizzare la sua situazione sentimentale, infine a Spoleto farà il suo ingresso Carlo Conti che metterà in fibrillazione la Canonica e non solo. La settima puntata di Don Matteo 11 andrà in onda giovedì prossimo, ...

“Ma è proprio lui?”. Don Matteo - quasi da non crederci : il super ospite di stasera. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Una novità che lascerà di sasso non poche persone. Poi quel sospetto : “Sei solo? E lei dov’è?” : Don Matteo, ci siamo quasi! Ma attenzione perché a Spoleto arriva anche l’ex tronista Andrea Damante. Stasera (ore 21.20) su Raiuno torna l’appuntamento con Don Matteo 11, l’amata fiction con protagonista Terence Hill nei panni del prete-detective. In programma gli episodi undici e dodici. Il primo, intitolato “Ancora bambina” ha come protagonista Francesca, 13 anni, già una ballerina prodigio, e al centro delle indagini dei carabinieri e ...

Nathalie Guetta svela perché si è stancata del suo ruolo in Don Matteo : Don Matteo: Nathalie Guetta stanca del suo ruolo di perpetua nella fiction Don Matteo, una delle fiction italiane più seguite dal pubblico, è attualmente in onda nel giovedì sera su Rai 1. La fiction, arrivata quest’anno alla sua undicesima edizione, colleziona ancora ottimi risultati vicini al 30% di share. Tanti sono i personaggi a cui il pubblico si è affezionato, oltre a Don Matteo. Uno tra tutti è il personaggio interpretato da ...

Don Matteo - Natalina confida : "Dopo 18 anni sono stufa del mio personaggio" : 'sono molto affezionata al mio personaggio, negli anni l'ho difeso e fatto crescere con dedizione, ma dopo 18 anni, sono sincera, non ne posso più', inizia così la lunga intervista di Nathalie Guetta, ...

Don Matteo 11 sesta puntata : anticipazioni 22 febbraio 2018 : DON Matteo 11 sesta puntata. Il nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 è fissato per giovedì 22 febbraio 2018 con la sesta puntata. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Torna così sulla prima rete Rai una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano con l’undicesima inedita stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla sesta puntata. Leggi ...

Andrea Damante in Don Matteo 11 - guest star nella puntata del 22 febbraio : l’ex tronista flirta con la Capitana Anna? : Andrea Damante in Don Matteo 11: dopo l'annuncio, giunto la scorsa estate, l'ex tronista di Uomini e Donne si appresta a debuttare come attore nella sesta puntata della fiction di Rai1. Il suo ingaggio era stato accolto con molta perplessità dal popolo del web, specialmente dagli appassionati della longeva serie con Terence Hill, che avevano messo in dubbio la partecipazione di un personaggio pubblico, come Damante, con poca esperienza nel campo ...

Sesta puntata di Don Matteo 11 su Rai1 - anticipazioni 22 febbraio : Anna in missione sotto copertura? : Nuovo appuntamento con il prete più famoso della tv: giovedì 22 febbraio, Rai1 trasmette la Sesta puntata di Don Matteo 11, con due episodi inediti in cui ci sarà da divertirsi. La 'Capitana' Anna Oliveri va in missione sotto copertura, lasciando la caserma nelle mani del Maresciallo Cecchini, che ovviamente ne combinerà di tutti i colori, ma "comandare non è facile", gli ricorderà Don Matteo. Nel frattempo, il triangolo amoroso tra Sofia, Seba ...