DON MATTEO 11 Anticipazioni del 22 febbraio 2018 | Nardi e Anna innamorati?

DON MATTEO 11 - stasera in tv giovedì 22 febbraio : le anticipazioni dei due nuovi episodi : Vanno in onda questa sera, giovedì 22 febbraio , alle ore 21:25 su Rai1 , i due nuovi episodi dell'amatissima serie tv Don Matteo 11 . Ecco le anticipazioni delle puntate ' Ancora Bambina ' e ' Scegli ...

Il ponte "invisibile" che cambierà la vita di ciclisti e peDONi apre tra corso Matteotti e via Cavalli : Fra poche settimane la viabilità intorno alla stazione di Porta Susa cambierà ancora una volta. Entro la fine di marzo, a quasi un anno dall'inizio dei primi scavi, verrà inaugurato il nuovo ponte che ...

DON MATTEO 11 - anticipazioni puntata del 22 febbraio : il capitano Olivieri in una missione rischiosa : Archiviati i primi cinque episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio), giovedì 22 febbraio alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la sesta serata della nuova stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei ...

CARLO CONTI IN DON MATTEO/ “È stato Nino Frassica a invitarmi. Terence Hill? Beh - un peccato perchè…” : CARLO CONTI, il conduttore pronto per La Corrida sarà tra i protagonisti di una puntata di Don MATTEO 11 e svela a Tv, Sorrisi e Canzoni: è stato Nino Frassica a propormi di partecipare.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:14:00 GMT)

Carlo Conti : il cameo in DON MATTEO 11 e le novità della Corrida : Don Matteo 11: Carlo Conti protagonista della settima puntata Carlo Conti torna su Raiuno in prima serata. Il famoso conduttore si appresta a vivere un periodo ricco di impegni: il programma che conduce su Raitre in seconda serata, “Ieri e oggi”, si allunga di 5 puntate; il 21 marzo Conti presenterà i David di Donatello e il 28 marzo “Lucio&Lucio”, una serata speciale dedicata a Lucio Dalla e Lucio Battisti che ...

Andrea Damante diventa guest star in DON MATTEO 11 : quando lo vedremo : FUNWEEK - Non dovranno più aspettare molto, le fan di Andrea Damante per vedere il loro idolo recitare nella fiction Rai, Don Matteo 11. Il bel tronista veronese avrà un ruolo nell'episodio che andrà ...

Matteo Gentili e Marco Ferri / L’ex e l’amico si contenDONo Paola Di Benedetto? Lei pensa solo a Monte! : Matteo Gentili e Marco Ferri, l'ex fidanzato e l'amico di Paola Di Benedetto si contendono le sue attenzioni? La giovane Madre Natura pensa esclusivamente a Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:36:00 GMT)

DON MATTEO 11 - sesta puntata : i dubbi di Giovanni e i sentimenti di Sofia! : La sesta puntata di Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di novità e colpi di scena! Nel primo faremo la conoscenza di un’ambiziosa ballerina mentre nel secondo vedremo la Capitana alle prese con un reality show… La nota fiction Rai , con protagonisti Terence Hill e Nino Frassica, giunge al suo sesto appuntamento programmato per giovedi 22 febbraio alle ore 21.20 su Rai 1. Al centro della sesta ...

DON MATTEO 11 sempre fenomeno : Terence Hill e Nino Frassica mattatori : Terence Hill e Nino Frassica una coppia da fenomeni. Don Matteo 11 dopo la sosta festivaliera, è tornato alla grande intrattenendo ben 7

JAN MICHELINI/ Il regista di DON MATTEO : senza la confessione mi sentirei perso : Jan MICHELINI è il regista di alcune delle storie più di successo della storia della tv italiana, come don Matteo. In questa intervista spiega come la confessioen gli ha cambiato la vita(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:37:00 GMT)

Ascolti tv - DON MATTEO vince ancora : 14.05 Prima serata tv sotto il segno di Don Matteo, che su Rai 1 è stato visto da 6.632 mila telespettatori, pari a uno share del 27,3%. La fiction ambientata a Spoleto e che vede nei panni del protagonista Terence Hill è stata il programma più visto dell'intera giornata. Prime time firmato Rai, con 10 milioni 113 mila telespettatori e uno share del 37,6%, la seconda serata con 4 milioni 70mila spettatori e uno share del 33,2% e l'intera ...