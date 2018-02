DON EURO | LUCA MORINI Sarà rinviato a giudizio? La sua verità nell’intervista a

DON EURO - Luca Morini/ Dopo Le Iene - altri 48 preti nella bufera : dossier scottante alla Curia di Napoli : Don Euro, Luca Morini: Dopo il servizio de Le Iene altri 48 sacerdoti nella bufera. Consegnato un dossier scottante alla Curia di Napoli con le accuse dell'escort gay.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:59:00 GMT)

Vitalizi - il testamento del consigliere sardo del Pci : “DONo i miei 450mila euro agli studenti in difficoltà economiche” : I suoi Vitalizi andranno all’Ente per il diritto allo studio di Cagliari per finanziare borse di studio per aiutare studenti meritevoli e in difficoltà economiche. Aveva deciso così Francesco Cocco, esponente sardo del Pci deceduto lo scorso dicembre, scrivendolo nero su bianco nel suo testamento. L’eredità di 450mila euro, frutto del Vitalizio per la sua attività di consigliere regionale dal 1984 al 1994, verrà donata ...

I mercati europei estenDONo le perdite : Teleborsa, - Accentuano le perdite iniziali le principali borse del Vecchio Continente , dopo il PMI europeo deludente e la chiusura in rosso di Wall Street. Cresce l'attesa per la pubblicazione dei ...

Sul Fatto del 21 febbraio : un dossier raccolto dalla stessa fonte che ha smascherato “DON Euro” : Napoli Fanghi tossici da far sparire: Gomorra non finisce mai Rifiuti – Dieci anni dopo il film le ecoballe sono ancora in Campania. L’infiltrato di Fanpage promette 50 mila euro di tangente per appalti urgenti in affidamento diretto di Vincenzo Iurillo L’Italia a testa in giù di Marco Travaglio Per capire come vanno le cose nel Paese di Sottosopra, bisogna mettersi a testa in giù e guardare su. Altrimenti si rischia di ...

Embraco - i sindacati europei chieDONo stop licenziamenti : 'Faremo tutti i passi possibili per bloccare l'operazione: basta con questa 'prateria delocalizzatrice''. Così Luca Visentini, segretario generale della Confederazione europea dei sindacati , Ces, , ...

Come mai DON EURO è ancora prete nonostante le truffe - le orge e la coca? : Finalmente l'8 marzo il Tribunale di Massa deciderà se rinviare o meno a giudizio Don Luca Morini. Dopo i vari servizi mandati in onda dalla trasmissione televisiva Mediaset 'Le Iene' il prete accusato di appropriazione indebita, truffa, estorsione, è stato sospeso dall'attività di parroco. La domanda che i telespettatori si sono posti è perché don Luca (detto don Euro), ad oggi sia ancora prete. Ricordiamo che 'don Euro' ha vissuto una vita ...

Eurotour : sei azzurri prenDONo parte al Qatar masters : Roma, 20 feb. , askanews, Sei gli italiani in campo anche nel Commercial Bank Qatar masters , 22-25 febbraio, , il torneo dell'European Tour che avrà luogo al Doha GC, nella capitale del Qatar, e al ...

Gli automobilisti renDONo al fisco 73 miliardi di euro : Secondo un’analisi della Cgia di Mestre gli automobilisti sono una delle principali categoria di contribuenti del fisco italiano. Sui 42,8 milioni di veicoli in Italia grava un carico fiscale di 73 miliardi di euro il carico...

DON EURO - LUCA MORINI/ Nel mirino di Nina Palmieri anche il vescovo Santucci : “Perché lo protegge?” (Le Iene) : Don EURO, LUCA MORINI: il caso a Le Iene. Offerte spese in viaggi, escort gay e beauty farm: verrà rinviato a giudizio? Le ultime notizie sulla vicenda, alla luce dei nuovi sviluppi(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:41:00 GMT)

Le Iene Show - anticipazioni : polveri sottili con Nadia Toffa - DON EURO e intervista a Sfera Ebbasta : Parlando di mezzi televisivi, intervistato da Rolling Stone Italia il rapper aveva confidato: "Non ho la Tv, guardo solo roba in streaming. Le mie serie preferite sono Gomorra e Suburra: fanno un ...

Emma Watson DONa 1 milione di euro al fondo per le vittime degli abusi : L'attrice e attivista britannica Emma Watson ha donato un milione di sterline per aiutare le vittime degli abusi sessuali. Si tratta di una delle donazioni più importanti per il nuovo UK Justice and Equality Fund e arriva insieme a una lettera aperta firmata da 200 star del Regno Unito e dell'Irlanda per porre fine alle molestie contro le donne sul posto di lavoro. A sottoscrivere il documento pubblicato dall'Observer, oltre all'attrice ...