DIETRO LE QUINTE Elezioni | attenti al patto Berlusconi-Prodi…

Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 febbraio 2018 : Gemma in lacrime - Tina la raggiunge DIETRO le quinte! : Gemma Galgani dopo le dure parole ricevute da Giorgio Manetti, si scioglie in lacrime. Tina la attacca e la dama torinese piange dietro le quinte. La bionda opinionista la va a recuperare dietro nel backstage! Uomini e Donne: Anna Tedesco racconta in studio della sua frequentazione con Valter, riferendo che vi è stato anche un bacio. Gianni Sperti non crede che la dama provi interesse per lui. Gemma Galgani dopo aver subito ...

Il basket DIETRO le quinte andando a vanvera tra i ricordi di Corsolini : Nel gelido inverno del basket italiano sculacciato in Europa, da Milano ai campioni d'Italia della Reyer, ci siamo riscaldati leggendo tanti libri sui personaggi di questo sport. Bellissimo quello di Karim Abul Jabbar che ci racconta il suo mentore John Wooden facendoci conoscere il lato oscuro degli Stati Uniti. Intrigante Bianchini con le sue bombe, interessante Matteo Boniciolli nel suo viaggio dentro una professione, fermandosi a ...

Con @astroPaolo studenti DIETRO le quinte della missione Vita : Lui è un grande esempio di tenacia, di studio, di approfondimento, di valore della scienza e della ricerca che è quella che migliorerà il mondo".Nespoli si dice molto soddisfatto del lavoro svolto ...

Spazio - ministro Fedeli : con il docufilm “Expedition” accediamo al DIETRO le quinte della missione VITA : “Sono contenta di aver condiviso oggi con le studentesse e gli studenti la visione di ‘Expedition’ e voglio ringraziare Paolo Nespoli, la regista Alessandra Bonavina, l’Agenzia spaziale Italiana e la European Space Agency per l’importante momento di conoscenza che ci hanno offerto e che vogliamo promuovere portando il docufilm nelle scuole. Grazie a questo lavoro, entriamo nei luoghi in cui le astronaute e gli astronauti ...

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta : Gianni Morandi e il "tradimento" nel DIETRO le quinte (18 Febbraio 2018) : Che TEMPO che fa, nella puntata di domenica 18 Febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:43:00 GMT)

“Non puoi farlo!”. Uomini e Donne - Maria De Filippi costretta a intervenire. Il ‘fattaccio’ avviene DIETRO le quinte e la conduttrice - esasperata dall’atteggiamento di Tina Cipollari - non resta più a guardare : la sgrida davanti a tutti : Uomini e Donne, c’è voluto l’intervento di Maria De Filippi per ‘frenare’ Tina Cipollari, la storica opinionista che, specie al trono over, spesso perde le staffe. Con Gemma Galgani, certo. Le due non sono mai andate d’accordo, è apparso chiaro a tutti sin dalle prime puntate, ma questa volta la padrona di casa si è vista costretta a rimproverare Tina. Che già nelle settimane scorse era arrivata allo ...

Federica Paniccucci contro Francesco Vecchi DIETRO le quinte di Mattino 5 : il fuori onda di Striscia la notizia : Striscia la notizia manda in onda il video del dietro le quinte di Mattino 5: Federica Panicucci attacca Francesco Vecchi Aria tesa dietro le quinte di Mattino 5, come dimostra un fuori onda trasmesso da Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato uno sfogo della conduttrice Federica Panicucci che, piuttosto irata, […] L'articolo Federica Paniccucci contro Francesco Vecchi dietro le quinte di Mattino 5: il fuori onda ...

Morto Bibi Ballandi - il tessitore che lavorava con discrezione DIETRO le quinte : Bibi Ballandi, una delle figure più importanti del mondo della musica e della tv, era un tessitore che non amava le luci della ribalta. lavorava con discrezione dietro le quinte. Dalla, suo amico da ...

Michelle Hunziker dopo Sanremo : 'Tornata a casa! Ma i miei cavalieri mi mancano'. E posta il video del DIETRO le quinte : MILANO - dopo il successo di Sanremo , che l'ha vista conduttrice a fianco di Pierfrancesco Favino e del direttore artistico Claudio Baglioni, Michelle Hunziker è tornata a casa. Back Home... @...

Il basket DIETRO le quinte andando "a vanvera" tra i ricordi di Corsolini : Bolognese, allenatore, manager, dirigente, uno che ci sta bene nella casa della gloria italiana di questo sport che è stato la sua vita. Per farlo arrabbiare gli dicono che ha concluso al meglio la ...

Il basket DIETRO le quinte andando a vanvera tra i ricordi di Corsolini : Nel gelido inverno del basket italiano sculacciato in Europa, da Milano ai campioni d'Italia della Reyer, ci siamo riscaldati leggendo tanti libri sui personaggi di questo sport. Bellissimo quello di Karim Abul Jabbar che ci racconta il suo mentore John Wooden facendoci conoscere il lato oscuro degli Stati Uniti. Intrigante Bianchini con le sue bombe, interessante Matteo Boniciolli nel suo viaggio dentro una professione, fermandosi a ...

Sanremo - Aurora non è sparita dopo la prima. L’ha fatto in segreto per Michelle. Viene fuori solo ora - a Festival finito : mentre la mamma dominava il palco dell’Ariston - la figlia era proprio DIETRO le quinte… : “L’emozione? Beh un po’ si, però col fatto che la squadra era così gasata e in sintonia questa cosa è passata in secondo piano e siamo anche riusciti a divertirci”, ha raccontato Michelle Hunziker a Mattino Cinque. La svizzera, più volte chiamata regina di questo 68esimo Festival della canzone italiana, ha da poco concluso la sua esperienza sanremese. Ha fatto il pieno complimenti, consacrandosi definitivamente ...

DIETRO le quinte con Sara Sampaio e Nick Bateman : Giubbini leggeri dai toni pastello, trench che si preparano alla pazza primavera di sole e pioggia, ma anche shorts, T-shirt e gli immancabili accessori che sono inno all’estate che verrà. La calda stagione sta fiorendo anche in casa Mackage che ha deciso di celebrare il suo arrivo con una campagna che vede protagonisti due belli delle passerelle: Sara Sampaio e Nick Bateman. LEGGI ANCHETutte le campagne della primavera-estate I due, abbracciati ...

Sanremo DIETRO le quinte - tutto quello che non avete visto in tv : Sanremo 2018 è stato un trionfo. E ha incollato davanti alla tv mezza Italia: la finale , - - TUTTI I , è stata vista da oltre 12 milioni di telespettatori, pari al 58.3% di share, . E quello che non ...