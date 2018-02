DIETA VEGANA CONTRO IL TUMORE Youtube | muore la donna che aveva pubblicizzato le cure

“Io - guarita con una DIETA VEGANA e la preghiera”. Ma la popolare youtuber è morta di cancro : A farla guarire da un cancro nel 2006 sarebbero state, secondo lei, la dieta vegana e la preghiera. Mari Lopez, youtuber del Texas, spiegava così ai suoi tantissimi follower la sua guarigione e consigliava una dieta a base di frullati di verdure, succhi di frutta, tanto zenzero e limone e niente carne. Niente chemioterapia, radio e medicine. Sia Mari che la nipote Liz erano convintissime che questo loro stile di vita fosse alla base della ...

DIETA VEGANA nei bambini : ecco cosa ne pensano i pediatri : Al giorno d'oggi la Dieta vegana è quotidianamente al centro di critiche ma anche di apprezzamenti da parte dei consumatori, ormai frazionati su quale dei due 'schieramenti' posizionarsi. Tutti sanno che il veganismo è un movimento animalista che propone l'adozione di uno stile di vita proprio di una società basata idealmente su risorse non provenienti dal mondo animale: i vegani pertanto non consumano nella loro Dieta nessuna tipologia di carne ...

DIETA VEGANA in mensa? Non è un obbligo : Vega-sì, vega-no. Una famiglia non può pretendere che al proprio figlio venga riservato ogni giorno nella mensa scolastica un menu del tutto privo di ingredienti di origine animale. Il Tar di Bolzano ...

DIETA VEGANA pericolosa per i bambini : dove prendono l'energia? : Crescita lenta Il professor Marcello Ticca, vicepresidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, aveva detto che far seguire la Dieta vegana a un bimbo senza alcuna integrazione nell'...

I pediatri bocciano la DIETA VEGANA : non è sufficiente : I pediatri bocciano la dieta vegana: non è sufficiente Non può essere raccomandata in età evolutiva e neppure per le donne in gravidanza. L’importante, raccomanda Claudio Maffeis, referente della Società italiana di pediatria, è evitare sempre il fai da te Continua a leggere L'articolo I pediatri bocciano la dieta vegana: non è sufficiente sembra essere il primo su NewsGo.

DIETA VEGANA - il no dei pediatri : “Non è sufficiente - richiede un'integrazione” : L'alimentazione vegana non è di per sé sufficiente e richiede un'integrazione, per questo i genitori devono essere consapevoli che si pongono alcuni limiti nel caso in cui vogliano sceglierla per i propri...