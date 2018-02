“Deve tornare in Italia” Il caso di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi La naufraga

caffeinamagazine

: Orgoglioso di avere nella nostra squadra il generale Umberto Rapetto. Ricoprirà il ruolo di supermanager per la sic… - matteosalvinimi : Orgoglioso di avere nella nostra squadra il generale Umberto Rapetto. Ricoprirà il ruolo di supermanager per la sic… - berlusconi : C'è solo un modo per reagire all'emergenza #immigrazione: chi non ha diritto per le nostre leggi di stare qui, va r… - MassimilianoTup : RT @10voltemeglio: 'Quante volte abbiamo pensato che l'Italia potrebbe essere #10voltemeglio? Sono necessari investimenti sulle nuove tecno… -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) All’Isola deine stanno succedendo di tutti i colori. Oltre alle questioni che girano intorno al ‘canna-gate’ altre preoccupazioni stanno facendo venire il mal di pancia agli autori. Chi se ne va esausto prima della fine, chi si spoglia senza motivo, chi si sente male, chi piange e chi deve andare in tribunale. Negli ultimi giorni la voce chedovesse lasciare l’isola per recarsi di corsa a Milano si è diffusa a macchia d’olio. Si sarebbe trattato di un colpo durissimo per il reality, già gravato da 4 ritiri avvenuti nell’arco di sole 4 settimane. Pare cheavrebbe dovuto far rientro in Italia per testimoniare nel corso del processo “Ruby Ter”, che si terrà il 26 marzo a Milano. Così non sarà e a chiarirlo è il suo avvocato, Marco De Giorgio. L’uomo, contattato dal sito Bollicine Vip, ha fatto sapere sapere che lapotrà rimanere in ...