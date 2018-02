Debito per delfini | anche Di Caprio in campo per blue economy Seychelles

'Non ho restituito parte dello stipendio perché avevo un Debito importante con Equitalia' : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto ...

"Non ho restituito parte dello stipendio perché avevo un Debito importante con Equitalia" : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto lui stesso in un lungo post sul proprio sito, ribadendo di essere pronto a "affrontare le conseguenze delle mie scelte" senza però accennare a possibili dimissioni.Sassi ha spiegato che "il problema" è nato quando il suo stipendio, ...

Telefonate e minacce da società di recupero crediti? La legge tutela il Debitore : Negli ultimi anni le pratiche messe in campo dalle società di recupero crediti nei confronti dei debitori hanno costretto il Governo ad intervenire. In pratica è nato un nuovo reato, quello di stalking bancario e come tale è perseguibile per legge. Dal punto di vista etico sembra un paradosso che qualcuno che avanza soldi da un suo debitore corra il rischio di essere denunciato. Sembra una lesione di un sacrosanto diritto, ma è altrettanto vero ...

Debito pubblico - per ridurlo lo Stato deve finanziarsi con le banche non sui mercati : Tutti riconoscono che il più grave e urgente problema che soffoca l’economia italiana è l’eccesso di Debito pubblico: se continua a crescere diventerà insostenibile. Il Debito pubblico italiano è pari a circa 2.218 miliardi di euro, cioè al 132,6% del Pil che vale 1.672 mdi (dati Istat 2016). L’Italia produce ogni anno più Debito che reddito. La crescita reale del Pil italiano è attualmente di 1,5%, l’aumento ...

Catania - sequestrano bimbo di 5 anni per un Debito/ Ultime notizie : arrestati due romeni - ritrovato il piccolo : Catania, sequestrano bimbo di 5 anni per un debito. Le Ultime notizie: arrestati due romeni, ritrovato il piccolo. Il padre doveva loro tremila euro. La ricostruzione del caso(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 18:10:00 GMT)

Agrigento : pretendono terreno per compensare Debito di droga - 2 arresti : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Per compensare un debito di droga pretendono la cessione di un terreno, ma la vittima denuncia e li fa arrestare. Le manette sono scattate ai polsi di Michele Amato, 43 anni, e Antonino Chiazza, 48 anni, già noti alle forze dell'ordine, che adesso dovranno rispondere d

Gentiloni : dobbiamo ridurre il Debito pubblico. Serve crescita stabile per aggredire problemi : Il premier fa poi riferimento ai passi in avanti compiuti nel sistema pensionistico, del lavoro e alla "serietà con cui abbiamo affrontato i conti pubblici"

Cina - la grande muraglia del Debito per bond locali e credito al consumo : La crescita economica cinese poggia su una grande, sterminata, muraglia di debiti. Poco tempo fa, il governatore della banca centrale Zhou Xiaochuan, durante un discorso ufficiale ha parlato di un Minsky moment, riferendosi ai timori sull’eccessivo indebitamento e ai pericoli per la stabilità del sistema finanziario della seconda economia mondiale. ...

Milan - una 'media company' per rifinanziare il Debito della società : Viste le difficoltà nel trovare una banca o un fondo che accetti di rifinanziare il debito del Milan , poi ci sarebbe anche quello del suo proprietario, ma quello è un altro discorso che riguarda i ...

Minaccia il fratello con il fucile per un Debito di pochi euro : arrestato : Ha aggredito e Minacciato di morte con un fucile il fratello maggiore, con cui convive, durante una lite per pochi euro che la vittima sosteneva gli fossero stati rubati dal fratello più piccolo. In ...

Boccia - per voto : lavoro - crescita Debito : In vista del voto "le tre parole" del messaggio degli industriali alla politica "saranno lavoro, crescita, debito".

Boccia - per voto : lavoro - crescita Debito : ANSA, - VERONA, 15 FEB - Con il convegno del centro studi, oggi, e le Assise Generali per esprimere una posizione sul voto di marzo, domani, Confindustria lancia "un messaggio ad un Paese che vuole ...

La Francia studia nuove misure per ridurre Debito - ministro Le Maire : Teleborsa, - Il ministro dell'Economia e delle finanze, Bruno Le Maire , ha annunciato nuove misure a partire da quest'anno per ridurre l'indebitamento della Francia. "Dobbiamo ridurre il debito perché ci espone a un aumento dei ...

La Francia studia nuove misure per ridurre Debito - ministro Le Maire : Il ministro dell'Economia e delle finanze, Bruno Le Maire , ha annunciato nuove misure a partire da quest'anno per ridurre l'indebitamento della Francia. "Dobbiamo ridurre il debito perché ci espone a un aumento dei ...