Cupra Ateca | sogno ad alte prestazioni

Cupra - Dopo l'Ateca (da 45.000 euro) - modelli ancor più marcati : Perché l'Ateca come primo modello Cupra? Perché è una Suv (compatta), un genere di successo e di gran moda, che ha rappresentato un punto di svolta nella storia recente Seat. Inoltre, in gamma l'Ateca non possiede una versione Cupra, e quindi era logico cominciare da qui. Anche perché la Leon, che invece ha fatto della variante "C" la sua punta di diamante prestazionale e d'immagine, continuerà come è a listino oggi, con il marchio ...