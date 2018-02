Cosa c' è su il Cittadino di giovedì 22 febbraio 2018

Cosa c'è su il Cittadino di giovedì 15 febbraio 2018 : ... la mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia in città per la 21esima volta , su trentacinque edizioni, , e l a presentazione degli spettacoli teatrali in scena. Per i lettori il coupon ...

Cosa c'è su il Cittadino di giovedì 8 febbraio 2018 : In sport il volley monzese col personaggio Brett Walsh in evidenza, il Monza tra l'Arzachena e il futuro, il debutto in un torneo a quattro squadre del mini-BaskIn di San Fruttuoso, il progetto di ...

Cosa c'è su il Cittadino di giovedì 1 febbraio 2018 : E gli spettacoli: 'Piccoli omicidi coniugali' con Placido e Bonaiuto al Manzoni, 'Lavori in corso' al Triante e 'Come sono diventato stupido', la nuova produzione del Binario 7 per la quale c'è anche ...

Cosa c'è su il Cittadino di giovedì 21 dicembre : La cronaca nera e giudiziaria. Un'inchiesta della Guardia di Finanza ha portato a cinque arresti per frode e riciclaggio nelle sponsorizzazioni sportive di rally e Formula 1. In tribunale la ...