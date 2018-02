Corsa alla Bce | il sì Spd alla candidatura Weidmann | Corriere della Sera

Assetto Corsa Competizione - in arrivo il nuovo racing simulator dell’italiana Kunos dedicato alla Blancpain GT Series : Kunos Simulazioni e 505Games hanno oggi annunciato Assetto Corsa Competizione, un nuovo capitolo del loro celebre racing game simulativo che sarà il videogame ufficiale della Blancpain GT Series – Competizione dedicata alle vetture GT3 organizzata da SRO Motorsports Group e sponsorizzata dal produttore d’orologi svizzero che dà il nome alla serie stessa. Assetto Corsa Competizione dovrebbe potersi fregiare di ...

A tutto Gattuso : la rinCorsa all’Inter - il turnover e Cutrone “alla Mandzukic” : Il Milan domani sera affronterà la gara di ritorni dei sedicesimi di Europa League. La squadra di mister Gattuso ha già un piede al prossimo turno dopo lo 0-3 dell’andata, ma il tecnico non vuole cali di tensione ed in conferenza stampa lo fa capire a chiare lettere. “Dias titolare? Non sarà neanche convocato, giocheranno i giocatori della Prima Squadra. Non dobbiamo scherzare col fuoco. Silva? Ha bisogno di minuti e di trovare la ...

Firenze - squadra di rugby socCorsa dalla Polstrada : terzo tempo in autogrill : La Polizia Stradale di Firenze ha soccorso una squadra di rugby under 18 che stava rientrando a casa dopo un match disputato a Firenze. E’ accaduto ieri al team della ‘Romagna Rfc’, ventuno tra giocatori e accompagnatori che, su di un bus, erano diretti a Cesena dopo aver perso contro i pari età dei Medicei. Vicino a Calenzano (Firenze), sull’A/1, il bus ha iniziato a perdere colpi e l’autista ha allertato la ...

E’ un Bari da Serie A - la squadra di Grosso riprende la Corsa alla promozione : alla Cremonese non basta un pubblico eccezionale [FOTO] : 1/11 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Deriso dallo speaker alla Corsa Cinque Mulini perché è in sovrappeso : 'Insulto all'atletica' : Il mondo della corsa si è così schierato dalla sua parte. E' nato anche l'hastag #iosonomarcoascari Marco Ascari non ha proprio il fisico del podista, ma ha la passione per il podismo. Di recente ha ...

Mafia - da Fidanzati a Vernengo : la Corsa alla successione di Riina. La Dia : “Dopo un lungo stallo sarà una Cosa nostra 2.0” : Il nuovo capo dei capi potrebbe rispondere al nome di Stefano Fidanzati, uscito dal carcere il 23 gennaio, palermitano ma della famiglia dell’Arenella da sempre vicina ai boss di Corleone. Oppure a quello di Cosimo Vernengo che, fuori dal 2014, ha rimesso piede in carcere per un breve soggiorno tra novembre e dicembre, anch’egli è legato a una cosca di Palermo in passato filo-corleonesi. Mentre l’Italia è in campagna elettorale per le elezioni ...

Figli - no tax area e progressività : le «sorprese» della Corsa alla nuova Irpef : Benefici dal Pd solo per nuclei con prole, redditi bassi puniti da M5S senza 80 euro, la Lega premia i redditi alti più di FI. L’Irpef occupa ormai stabilmente il centro del dibattito fiscale in vista delle elezioni. Ma gli effetti sono da valutare su tre snodi cruciali: la progressività, le ricadute sulle famiglie e sull’equità della distribuzione dei pesi. E i numeri rivelano sorprese...

Milan - la fine della Corsa alla Champions League : Il Milan sembra essere ormai fuori dalla lotta al quarto posto: la rimonta fermata a Udine potrebbe non avere più lo slancio morale

Abdon Pamich darà il via alla Corsa del Ricordo : Anche quest'anno Abdon Pamich, medaglia d'oro nella marcia alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, sarà al via della 'Corsa del Ricordo, la 10 km in programma domenica a Roma. Insieme con Pamich oltre 1000 ...

Mare - Toscana : socCorsa imbarcazione ad oltre 20 miglia dalla costa : Soccorso in Mare a un’imbarcazione nel pomeriggio, ad oltre 20 miglia dalla costa di fronte a San Rossore (Pisa). Una imbarcazione straniera di 16 metri, partita da Livorno con due persone a bordo, ha chiesto assistenza per il motore in avaria. Vista la distanza, le comunicazioni sono intercorse via radio, non senza difficoltà, con le sale operative delle capitanerie di porto di Livorno, Viareggio e La Spezia. Nonostante le non buone ...

Samp Corsara all’Olimpico - 1-0 alla Roma : Samp corsara all’Olimpico, 1-0 alla Roma Negli ultimi due match della giornata successi per Samp e Milan a spese delle Romane. I partenopei tornano in vetta, l’Inter non riesce più a vincere. Gli altri match: Genoa-Udinese 0-1,Torino-Benevento 3-0, Cagliari-Crotone 1-0 e Fiorentina-Verona 1-4 Continua a leggere L'articolo Samp corsara all’Olimpico, 1-0 alla Roma sembra essere il primo su NewsGo.

Samp Corsara all'Olimpico - 1-0 alla Roma : Negli ultimi due match della giornata successi per Samp e Milan a spese delle Romane. I partenopei tornano in vetta, l'Inter non riesce più a vincere. Gli altri match: Genoa-Udinese 0-1,Torino-Benevento 3-0, Cagliari-Crotone 1-0 e Fiorentina-Verona 1-4

FRANCESCO MOSER/ Critiche al figlio Ignazio : "Alla Corsa in bici preferiva la discoteca..." (Verissimo) : FRANCESCO MOSER ospite di Verissimo insieme al figlio Ignazio e alla fidanzata di lui, la modella argentina Cecilia Rodriguez, cosa racconterà a Silvia Toffanin?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:10:00 GMT)

Ferrero critico sulla Corsa alla Figc - poi il mercato della Sampdoria : “Torreira interessa a molti - ecco cosa dico” : “Nel calcio bisogna azzerare tutto e ricominciare perche’ altrimenti si va a prendere un’automobile bella, ma usata. Bisognerebbe avere piu’ coraggio e parlo di noi presidenti. I tre candidati non possono far parte di tre mondi diversi, esiste un solo mondo, quello del calcio. Lo sport ci fa arrabbiare e sorridere e noi abbiamo il dovere di rinnovare con i fatti e non con le chiacchiere”. Lo ha detto, ai microfoni ...