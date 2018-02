Coppa Italia Eccellenza | Savoia ko nella prima gara della fase nazionale

Amatori : obiettivo Coppa Italia : Al termine delle gare, sempre in streaming, le interviste ai protagonisti. REDAZ Ti potrebbero interessare anche:

Ginnastica - Coppa del Mondo 2018 : Italia protagonista a Doha! I convocati azzurri : ci sono Mori e Meneghini - test per i Mondiali : L’Italia sarà protagonista nella Coppa del Mondo 2018 di Ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). Il circuito sbarcherà a Doha (Qatar) dove, dal 21 al 24 marzo, si svolgerà un appuntamento imperdibile nel palazzetto che a ottobre ospiterà i Mondiali. Gli atleti si cimenteranno naturalmente sui singoli attrezzi: prima due giorni di qualificazioni poi le Finali. In Medio Oriente vedremo protagonisti cinque ...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : Forte dei Marmi a caccia del bis - il Follonica punta sul fattore campo - Lodi e Breganze mine vaganti : Tutto in tre giorni. La Final Eight della Coppa Italia 2018 andrà in scena al Capannino di Follonica tra venerdì 23 e domenica 25 febbraio con le migliori otto squadre del girone d’andata del campionato di Serie A1, che si contenderanno il secondo trofeo stagionale, dopo la SuperCoppa Italiana già nella bacheca del Forte dei Marmi. E saranno proprio i toscani, detentori del titolo, a ricoprire il ruolo di principali favoriti per la ...

Scherma - Coppa del Mondo Varsavia 2018 : l’Italia vuole confermarsi sul podio con Luca Curatoli e nella gara a squadre : Questa settimana la Coppa del Mondo di sciabola maschile fa tappa a Varsavia (Polonia). l’Italia vorrà confermarsi sul podio sia nella gara a squadre che nell’individuale, dove potremo contare su Luca Curatoli. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questo fine settimana. Partiamo dall’individuale dove Luca Curatoli cercherà di salire nuovamente sul podio dopo il terzo posto di Padova. Lo sciabolatore napoletano sta lottando ...

DIRETTA / Alessandria Pontedera (risultato finale 0-0) : pareggio senza troppe emozioni (Coppa Italia Serie C) : DIRETTA Alessandria Pontedera: risultato finale 0-0. Termina senza reti l'andata della semifinale di Coppa Italia Serie C, al ritorno ai piemontesi basterà un pareggio con almeno un gol(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 21:13:00 GMT)

Coppa Italia - al vaglio la nuova formula : tutte le novità : L’attuale formula della Coppa Italia non convince affatto. Le gare giocate in casa dalle big con stadi spesso vuoti e la semifinale andata e ritorno a differenza degli altri turni lasciano a dir poco perplessi. Si sta dunque studiando una nuova formula che possa garantire pubblico e spettacolo facendo contenti un po’ tutti. La Lega di Serie A sta dunque vagliando alcune modifiche da apportare per cambiare in maniera migliorativa la ...

Coppa Italia : si pensa al sorteggio di campo e alle semifinali in gara secca : Prima di pubblicare il bando sui diritti tv della Coppa nazionale potrebbero essere introdotte novità nel format. L'articolo Coppa Italia: si pensa al sorteggio di campo e alle semifinali in gara secca è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Coppa Italia - il bando a metà marzo : in campo anche Mediaset : Da Coppa Italia e SuperCoppa si punta a incassare almeno 100 milioni di euro: 33-35 milioni di euro a stagione. L'articolo Diritti tv Coppa Italia, il bando a metà marzo: in campo anche Mediaset è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley : Coppa Italia Femminile : oltre 8600 presenze sugli spalti : E i numeri raccontano perfettamente il gradimento per l'evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport: sono 8.639 gli spettatori - 5.000 solo per le due finali - che si ...

Diritti tv - commissione di Lega A : tra i temi - i bandi per Coppa Italia e Supercoppa : Oggi alle ore 15 convocato un incontro durante il quale si dibatterà su temi diversi, tra i quali i Diritti domestici e internazionali e i bandi per Coppa Italia e SuperCoppa. L'articolo Diritti tv, commissione di Lega A: tra i temi, i bandi per Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La stella Zanette brilla in Coppa Italia : Pallavolo. La bellunese ha trascinato al titolo di A2 la Consolini, vincendo il premio di miglior giocatrice della finale

Biathlon - Coppa Italia Bionaz : i risultati della mass start e della sprint : La Coppa Italia Fiocchi 2017/18 ha fatto tappa a Bionaz con il programma del weekend che prevedeva nella giornata di sabato la prima mass start stagionale. Alla prima gara di Coppa Italia per loro quest’anno essendo fermo il circuito di Ibu Cup, si impongono Ginevra Rocchia (Entraque) e Saverio Zini (Esercito) nella categoria junior/senior. Al femminile il podio risulta completato dall’alpina di Champorcher Samuela Comola al secondo ...

Finali Samsung Galaxy A Coppa Italia : la 21ª Coppa Italia di A2 è della Battistelli San Giovanni in Marignano : La cronaca. Coach Saja schiera Zanette opposta a Battistoni, Saguatti e Markovic in banda, Caneva e Casillo al centro, Gibertini è il libero. Risponde Delmati con Bici in diagonale con Demichelis, ...