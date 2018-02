Confermata l’esistenza dell’acqua superionica | è molto diversa da quella che si trova

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Ha una natura ambivalente, solida e liquida allo stesso tempo, e si presenta in questa forma in particolari condizioni di pressione e temperatura: è questa la ‘carta d’identità’, una tipologia d’acquarispetto adiffusa sulla Terra, la cui esistenza, ipotizzata quasi vent’anni fa, è stata recentemente. Infatti, l’acqua, che potrebbersi sui giganti ghiacciati del Sistema Solare esterno – Urano e Nettuno – e su esopianeti simili ad essi, è al centro di un nuovo studio, condotto da due strutture dell’Università di Berkeley, il Lawrence Livermore National Laboratory e il Department of Earth and Planetary Science. La ricerca, che tramite sperimentazioni ha appunto confermato la realtà, è stata illustrata nell’articolo “Experimental evidence for superionic water ice using ...