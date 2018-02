Cloudless skin | l’ultimo trend coreano è un viso «senza nuvole»

vanityfair

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Luminosa, pulita, trasparente, pura, flawless. Dopo la dewy e glass, adesso è il momento della «» come la pelle a cui aspirano le ragazze coreane. Più che di un vero proprio, infatti, questo modo di dire da inserire nel glossario per beauty junkies è, infatti, l’obiettivo di bellezza che spiega la cura e l’attenzione che le donne asiatiche dedicano alla lorocare routine, sempre così avanzata rispetto alla nostra. Non a caso le ultime tendenze per avere un incarnato perfetto, dalle maschere in tessuto alla tecnologia cushion, alle creme sbiancanti arrivano proprio da Giappone e Corea. In una parola, K-Beauty. LEGGI ANCHEPelle perfetta: ilglassche viene dalla Corea La pelle diventa il riflesso di quell’aura sana che arriva dall’interno, l’equivalente tangibile di uno stato emotivo.ha a che fare con ...