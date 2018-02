Clooney in marcia con gli studenti | la sfida a Trump parte dalle armi

Hollywood contro l'uso delle armi : Clooney dona 500mila dollari alla marcia : Le star di Hollywood uniscono le forze e si schierano contro l'utilizzo fuori controllo delle armi negli Stati Uniti. Il primo a metterci la faccia è George Clooney.Dopo l'ennesimo massacro in una scuola della Florida, in cui un ex studente ha ucciso 17 persone, si è riaccesa negli Usa la protesta per la vendita e l'utilizzo delle armi. L'episodio ha talmente scioccato l'America che un'associazione ha organizzato ...

