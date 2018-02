Clima | Bologna celebra i 30 anni dell’IPCC con All4theGreen

meteoweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Una giornata di studi a, nella più antica università d’Europa, l’Alma Mater Studiorum, con scienziati di fama internazionale e il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti perre i trent’, il gruppo intergovernativo sul cambiamentotico. E uno straordinario concerto del pianista Danilo Rea accompagnato dall’artista Alex Braga e da uno speciale software di intelligenza artificiale, durante il quale saranno proiettate immagini evocative del pianeta terra. E’ quanto prevede l’evento organizzato per lunedì 26 febbraio da “Connect4te”, il programma della Banca Mondiale per la comunicazione sul cambiamentotico, nell’ambito di “”, il movimento che ha acceso i riflettori sue lo sviluppo sostenibile con oltre 100 iniziative in occasione del G7 Ambiente, lo scorso giugno. “– afferma il Ministro dell’Ambiente Gian Luca ...