Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto dal 22 al 28 febbraio

Domani è lo #Sconnessiday per l’uscita al Cinema di “Sconnessi” : il film sulla Nomofobia - con le musiche di Stefano Switala : Stefano Switala, giovane compositore romano con una formazione musicale internazionale e un curriculum degno di nota, conferma il suo impegno artistico in importanti progetti. La musica per immagini è il campo sul quale il compositore si è specializzato al Berklee College of Music negli States, dove ha trascorso sette anni, per poi tornare in Italia e produrre musica per numerose opere spaziando dal cinema alla TV, dal teatro agli arrangiamenti ...

Belle e Sebastien – Amici per sempre - film al Cinema : recensione e curiosità : Belle e Sebastien – Amici per sempre è uno dei film in uscita al cinema il 22 febbraio 2018, diretto da Clovis Cornillac, con Félix Bossuet e Tchéky Karyo. E’ il terzo film della serie Belle e Sebastien. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Belle e Sebastien – Amici per sempre: scheda TITOLO ORIGINALE: Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre DATA ...

OK Escape Room - film al Cinema il 22 febbraio : recensione e curiosità : Escape Room è uno dei film al cinema in uscita giovedì 22 febbraio 2018. È un horror-thriller del 2017, diretto da Will Wernick, con Evan Williams e Annabelle Stephenson. Trae ispirazione dalle Escape Room, fenomeno ludico diventato in breve tempo una vera e propria moda. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Escape Room, film al cinema: recensione e curiosità TITOLO ...

Il filo nascosto - film al Cinema dal 22 febbraio : recensione e curiosità : Il filo nascosto è uno dei film in uscita giovedì 22 febbraio 2018. La pellicola è scritta, diretta e co-prodotto da Paul Thomas Anderson. La storia è ambientata nella Londra degli anni ’50 e segue le vicende artistiche e di cuore di uno dei più famosi sarti del dopoguerra. Vede nel cast Daniel Day-Lewis, Lesley Manville e Vicky Krieps. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE ...

Nella tana dei lupi - film al Cinema in uscita il 22 febbraio : recensione e curiosità : Nella tana dei lupi è uno dei film al cinema in uscita giovedì 22 febbraio 2018.La pellicola è diretta da Christian Gudegast ed interpretata da Gerard Butler, Pablo Schreiber e 50 Cent. La trama segue le vicende di una gang di rapinatori capitanata da Gerard Butler alle prese con un elaborato piano per svaligiare una banca inaccessibile. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE ...

PERTINI – Il combattente : sarà dal 15 marzo al Cinema il primo film ‘documento’ sul Presidente più amato dagli Italiani. : Attivista, detenuto, partigiano, politico integerrimo e infine Presidente della Repubblica, il “più amato dagli italiani”: questo e molto altro è stato Sandro PERTINI, come ci racconta il nuovo film ‘documento’ PERTINI – Il combattente. Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, prodotto da Gloria Giorgianni con Cesare Fragnelli e Tore Sansonetti, il film sarà al cinema dal 15 marzo, distribuito da Altre ...

Arriva al Cinema Caravaggio - L'Anima e il Sangue (Sky | Magnitudo Film) : Arriva in sala, distribuito da Nexo Digital, Caravaggio – L'Anima E IL Sangue, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Magnitudo Film. Dai creatori di Raffaello – il Principe delle Arti e Firenze e gli Uffizi, un viaggio emozionante attraverso le ope...

Sky Cinema Oscar - canale dedicato dedicato ai film premiati con la statuetta : Sky Cinema è da sempre la casa degli Oscar® e, anche quest’anno, in occasione della 90ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale -acceso 24 ore su 24 e in alta definizione - ai film premiati con l’ambita statuetta. Per tre settimane, da lunedì 19 febbraio a domenica 11 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema Osca...

Bafta 2018 in nero per le donne. Il film di Guadagnino vince per il miglior adattamento - Cinema - Spettacoli : L'edizione 2018 dei Bafta, gli Oscar inglesi, saranno ricordati per la protesta sul tappeto rosso. I premi inglesi si sono inseriti sulla scia dei Golden Globe e di altre manifestazioni che hanno ...

Black Panther - il nuovo film di super eroi - è arrivato nei Cinema : ... esperto fisico e chimico e ha grandi doti diplomatiche: il suo ruolo di re del Wakanda lo rende un politico importante e rispettato nel mondo. Ma insieme a queste doti intellettuali, è bravissimo a ...

Berlino - Pattinson western 'Non rinnego il vampiro - ma oggi cerco film indipendenti' - Cinema - Spettacoli : Berlino - Robert Pattinson trascina alla Berlinale il solito, compatto e mai sparuto gruppo di ammiratori/ammiratrici che lo segue fedelissimo dai tempi del vampiro. 'È incredibile che ci siano ancora,...

The Disaster Artist - film al Cinema : recensione e curiosità : The Disaster Artist è uno dei film al cinema in uscita giovedì 22 febbraio 2018. La pellicola è diretta, cooprodotta ed interpretata da James Franco. La trama riprende l’omonimo romanzo di Greg Sestero e Tom Bissell e racconta la difficile amicizia tra Sestero e Tommy Wiseau, autore del film The Room (2003), considerato uno tra i peggiori mai realizzati. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ...

'Una festa esagerata' : il 22 marzo nei Cinema il nuovo film di Salemme : Il prossimo 22 marzo uscirà nelle sale dei cinema italiani il nuovo film di Vincenzo Salemme. 'Una festa esagerata', questo il titolo della pellicola in cui il regista originario di Bacoli ha ...