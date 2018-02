Champions League Shakhtar Donetsk-Roma 2-1 | il tabellino

Champions League - Siviglia-Manchester United 0-0 : Mourinho resiste a Montella : SIVIGLIA , Spagna, - Finisce 0-0 all' Estadio Ramón Sánchez Pizjuán la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United . Meglio la squadra di Montella che ...

Champions League - Shakhtar-Roma 2-1 : non bastano Ünder e Alisson : CHARKIV , UCRAINA, - Una Roma 'double face' esce sconfitta a Charkiv dal primo round degli ottavi di Champions League , battuta dallo stesso Shakhtar che aveva già fatto fuori il Napoli nella fase a ...

Calcio - Champions League 2018 : la Roma va avanti - poi crolla. Lo Shakhtar rimonta e fa 2-1 : Non è andata come la Roma si aspettava, ma il 2-1 finale sta tutto sommato bene ai giallorossi. Il risultato lascia tutto aperto in vista del ritorno, ma il passivo poteva essere peggiore. Il gol del solito Under aveva illuso nel primo tempo: la squadra di Eusebio Di Francesco si è letteralmente sciolta nella ripresa, facendosi riprendere e superare dallo Shakhtar, che proprio allo scadere è andato vicinissimo al terzo gol. Una Roma tanto sicura ...

Champions League - un ottimo Siviglia sbatte contro il ‘muro’ del Manchester United : De Gea salva Mourinho : Si è concluso il match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Siviglia e Manchester United. Ottima prova della squadra di Montella che avrebbe meritato di vincere visto la mole di occasioni create. Il muro eretto dai ‘Red Devils’, però, ha resistito con la gara che è terminata 0-0. Tutto aperto sul fronte qualificazione con la sfida di ‘Old Trafford’ che sarà decisiva. I lusitani partono subito forte con ...

Roma dai due volti in Champions League : prima domina poi ‘lascia’ il campo - vince lo Shakhtar ma qualificazione apertissima [FOTO] : 1/10 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Volley : Champions League - Conegliano passa sul campo dell'Agel : LA CRONACA DEL MATCH- Il primo vantaggio Imoco è 4-5 con il muro di De Kruijf, ma Kossanyova martella bene in attacco per le padrone di casa e si resta in equilibrio. Primo allungo con un errore di ...

