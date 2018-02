Cartoline dall' inferno del Ghouta

huffingtonpost

(Di giovedì 22 febbraio 2018) "Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti": le parole in musica di Fabrizio De Andrè possono essere la triste, drammatica, colonna sonora nel massacro senza fine che da settimane si sta consumando nelorientale. Sì, ha ragione il grande Faber: siamo per sempre coinvolti. Coinvolti in una vergogna internazionale, coinvolti i grandi della Terra, silenti o complici di un orrore indicibile, ma anche quanti non hanno trovato tempo o motivazioni per riempire le piazze contro questo crimine contro l'umanità perpetrato da un regime sanguinario, quello di Bashar al-Assad, sostenutoa Russia e'Iran. Mentre scriviamo, altri civili sono stati massacrati in quest'area a nord-est di Damasco. Tanti i bambini, bruciati vivi dai "barili bomba" sganciati dagli aerei di Assad. Nessuno dica: "Non lo sapevo". Nessuno, tra i leader mondiali, sostenga ...