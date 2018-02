Carolina Kostner | l’araba fenice a caccia di un’altra impresa

Carolina Kostner - pattinaggio figura/ Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - caccia al secondo bronzo : Carolina Kostner, pattinaggio figura. Olimpiadi invernali PyeongChang 2018, l’azzurra è sesta. L’atleta italiana potrebbe competere per la medaglia di bronzo(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Carolina Kostner delude : solo sesta nel corto - ma rimane aperta l'ipotesi bronzo : Carolina Kostner è sesta dopo il programma di corto nel pattinaggio di figura ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang presso la Gangneung Ice Arena. L'azzurra ha chiuso col punteggio di 73.15; la migliore è stata la russa Alina Zagitova (82.92), piazzandosi davanti alla connazionale Evgenia Medvedeva (81.61) e alla canadese Kaetlyn Osmond. In gara per la compagine di pattinaggio azzurra anche Giada Russo, arrivata soltanto ...

Carolina Kostner sesta dopo il programma corto : Carolina Kostner sesta dopo il programma corto Non disputerà la gara di libero, attesa venerdi’, Giada Russo che ha concluso l’esercizio al 27° posto con 50.88 punti Continua a leggere L'articolo Carolina Kostner sesta dopo il programma corto sembra essere il primo su NewsGo.

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel libero? Programma - orari e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - Carolina Kostner : “Essere tra le migliori è una vittoria - ci metto cuore e anima”. Rimonta da medaglia? Malagò : “Se po’ fa” : Carolina Kostner ha commesso un paio di sbavature durante il programma corto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non è riuscita ad andare oltre il sesto posto: servirà una Rimonta rabbiosa durante il free program, in programma venerdì 23 febbraio, per riuscire ad agguantare una medaglia dopo il bronzo di quattro anni fa a Sochi. La stella indiscussa del nostro pattinaggio artistico ha analizzato la sua prestazione e ha dichiarato alla ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - due errori che pesano come un macigno. Podio ancora possibile : Comincia davvero in salita il percorso di Carolina Kostner ai XXIII Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang; la pattinatrice altoatesina si è infatti classificata al sesto posto dopo lo short program del singolo femminile con un totale di 73.15 (suddiviso in 35,06 nel punteggio tecnico e 38.09 nelle componenti del programma) distante più di cinque punti rispetto alla canadese (oggi stellare) Kaetlyn Osmond, al terzo posto con 78.87. come già ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : russe stellari nel programma corto - Carolina Kostner mantiene viva la speranza : L’altissimo livello del Pattinaggio di figura visto finora ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 si è confermato anche con il programma corto femminile di quest’oggi. Impressionanti sono state entrambe le fuoriclasse russe, co-favorite per la medaglia d’oro, che si sono strappate vicendevolmente il primato mondiale: prima la campionessa mondiale Evgenia Medvedeva è andata a stabilire il record mondiale con 81.61 ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner nel libero? Programma - orari e tv : Carolina Kostner deve realizzare una furiosa rimonta nel Programma libero per riuscire a salire sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Musa Danzante non ha particolarmente brillato nello short program e per salire sul podio a cinque cerchi deve recuperare più di cinque punti alla canadese Kaetlyn Osmond. Non sarà facile risalire dalla sesta posizione ma l’altoatesina ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA mercoledì 21 febbraio : Sofia Goggia MEDAGLIA D’ORO! Carolina Kostner sesta dopo il corto : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un mercoledì 21 febbraio che sarà veramente per cuori forti. Ci attendono subito emozioni fortissime durante la notte. Alle 3.00 dovremo trattenere il fiato per Sofia Goggia in discesa libera. Sappiamo che la bergamasca è donna da tutto o niente, prendere o lasciare. Di sicuro attaccherà a tutta: la speranza è che riesca finalmente a portare a termine ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner sesta dopo il corto. Record del mondo per Alina Zagitova : Carolina Kostner è sesta dopo il programma corto nel Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’altoatesina ha ottenuto un punteggio complessivo di 73,15, frutto di 35,06 per la componente tecnica e 38,09 per quella artistica. Un risultato distante dal primato personale che aveva conseguito agli Europei di Mosca nello scorso mese di gennaio, quando arrivò a 78.30. La 31enne si è esibita sulle note di “Ne me ...

