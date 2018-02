Cannabis legale Video | il nuovo business della marijuana | chi la lavora la prova

Cannabis LEGALE/ Il nuovo business della marijuana a basso THC in Italia (Le Iene) : Le Iene Show, anticipazioni: il nuovo business della marijuana in Italia. Una nuova legge consente di coltivare canapa, una nuova possibilità imprenditoriale(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 10:09:00 GMT)

La Cannabis legale - con Thc : Giungere alla cannabis legale porta a nuova consapevolezza, alla scoperta della bellezza anche poetica di una pianta tradizionale presente da millenni in una larga fascia del mondo. Nell'attuale fase ...

Cannabis legale in Sardegna : raccolta firme per referendum : Il consigliere Paolo Zedda ha detto relativamente all'iniziativa: 'Si tratta di tre temi fondamentali per il rilancio dell'economia e per una svolta nel sistema amministrativo della Regione, in un ...

Weedee : un nuovo shop online per la Cannabis legale : Argomento di tendenza degli ultimi mesi, quello della cannabis legale è un vero e proprio business che interessa sempre più le aziende italiane. Dalla nicchia di un settore poco chiacchierato si stanno rapidamente affermando numerosi negozi fisici e online dove…Continua a leggere →

Cannabis : boom del business legale - oltre 400 growshop in Italia : boom di negozi del “cannabusiness”: sono oltre 400 in tutta Italia: in 8 città su 10 è presente un growshop, secondo quanto censito nel 2017 da Magica Italia, la guida Italiana pubblicata dalla rivista Dolce Vita, dedicata al mondo della Cannabis, che ha rilevato tutti gli esercizi legalmente riconosciuti nelle 20 regioni Italiane e suddivisi per 107 capoluoghi di provincia, registrando dal 2005 una crescita pari al 300%. ”I ...

Vendita legale della Cannabis : grande beneficio per l’economia Usa : L’economia Usa trarrà grandi benefici dalla Vendita legale della cannabis. Uno studio rileva che i ricavi aumenteranno del 150% passando da 16 miliardi del 2017 a 40 nel 2021, quando si prevede che saranno 35 su 50 gli Stati dell’Unione in…Continua a leggere →

Cannabis - in California è legale l’uso ricreativo. La rivoluzione Usa iniziata nel giorno dell’elezione di Trump : Nel giorno in cui Donald Trump diventava presidente, 9 novembre 2016, in alcuni stati si votava per la depenalizzazione della Cannabis. Da ieri in base a quel referendum la California è il maggiore mercato mondiale. l’uso ricreativo della marijuana promette di fare delle pianticelle finora all’indice per consumo non medico quello che Hollywood ha fatto per la celluloide e la Silicon Valley per il semiconduttore. Col Canada che potrebbe seguirne ...