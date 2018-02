Canna-gate | Striscia rilancia | Ecco la clamorosa testimonianza

Francesco Monte - Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018/ Striscia La Notizia pronta a nuove rivelazioni : Canna-gate all'Isola dei Famosi 2018, continua la polemica tra Eva Henger e Francesco Monte sulle canne fumate dall'ex tronista in Honduras: la posizione di Magnolia(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:03:00 GMT)

“Alessia - che dici?!”. Isola - Stefano De Martino e quella telefonata alla Marcuzzi. Pare che i due siano stati ore al telefono e che lui abbia ripetuto sempre la stessa cosa. Dopo il Canna-gate - ecco cosa accade all’ex marito di Belen in Honduras : Eva Henger l’ha fatta grossa. Già, da quando la ex star del porno ha deciso di fare “la confessione delle confessioni”, è successo il caos. La Henger ha fatto sapere che Francesco Monte avrebbe comprato e fumato marijuana prima quando tutti i naufraghi erano ancora nella villa, quella dove hanno trascorso alcune giornate prima di andare nella spiaggia del reality. Dopo l’accusa Francesco Monte si è infuriato e ha deciso di ritirarsi. Ormai per ...

Stefano De Martino coinvolto nel Canna-gate insieme a Francesco Monte? La telefonata ad Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi: Stefano De Martino e le presunte canne di Francesco Monte Da quando è scoppiato il canna-gate all’Isola dei Famosi, più di qualcuno ha insinuato un coinvolgimento di Stefano De Martino nella vicenda. Eva Henger ha infatti rivelato che Francesco Monte avrebbe fumato in compagnia. E secondo qualcuno accanto al tarantino ci sarebbe […] L'articolo Stefano De Martino coinvolto nel canna-gate insieme a Francesco Monte? La ...

Canna gate all’Isola - Magnolia nega ma non spiega : Venier, Marcuzzi, Bossari - Isola dei Famosi 2018 Magnolia non ci sta e si dice pronta ad intervenire in caso di nuove dichiarazioni lesive del proprio operato e di quello dell’Isola dei Famosi. La produzione del reality di Canale 5 respinge ogni accusa sullo scandalo del Canna gate, sostenendo che il materiale video esaminato non evidenzia alcun consumo di droga da parte di Francesco Monte e di altri naufraghi nei giorni che hanno ...

Canna gate all’Isola - Magnolia nega ma non spiega : «Non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe» : Venier, Marcuzzi, Bossari - Isola dei Famosi 2018 Magnolia non ci sta e si dice pronta ad intervenire in caso di nuove dichiarazioni lesive del proprio operato e di quello dell’Isola dei Famosi. La produzione del reality di Canale 5 respinge ogni accusa sullo scandalo del Canna gate, sostenendo che il materiale video esaminato non evidenzia alcun consumo di droga da parte di Francesco Monte e di altri naufraghi nei giorni che hanno ...

“Visto con chi sta?”. Bomba Francesco Monte : ecco dove l’hanno beccato. Nonostante il ‘Canna-gate’ - l’ex naufrago si dà da fare e non perde neanche un’occasione. L’ultima parecchio ghiotta ha già fatto impazzire i fan : Francesco Monte è ormai al centro delle cronache. Dal Grande Fratello Vip in poi è diventato una presenza quotidiana. l’ex tronista sta combattendo come un leone per difendere il suo buon nome dopo il ‘canna-gate’, e mentre posa per un fotoromanzo, mentre si vede di nascosto (?) con Cecilia Rodriguez e mentre pubblica foto sempre più patinate sul suo profilo Instagram, tra un’intervista e l’altra, pensa anche alla sua carriera. A questo ...

L’Isola dei Famosi - Canna-gate : Magnolia ‘scagiona’ Monte : Francesco Monte: parla la produzione dell’Isola sul ‘canna-gate’ Ormai il caso canna-gate che ha coinvolto Francesco Monte, dopo le accuse di Eva Henger, ha preso il sopravvento sulla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Non si fa altro che parlare di questa vicenda da settimane e sicuramente se ne continuerà a parlare fino al termine della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Dopo le varie accuse e le ...

Canna gate : perché l'Isola dei famosi non ne parla? : L'edizione attualmente in corso dell'Isola dei famosi si sta contraddistinguendo, ormai, solamente per la vicenda inerente il caso mediatico del "Canna gate". Per ricapitolare la vicenda è bene chiarire che tutto ha avuto inizio alla seconda puntata del reality quando, dopo essere stata nominata da Francesco Monte, Eva Henger ha deciso di rivelare in diretta un fatto molto scottante. L'ex attrice di film per adulti ha accusato Francesco Monte di ...

Isola 2018 : Magnolia - la nota ufficiale sul “Canna-gate” : “Nessuna PROVA EVIDENTE - tuteleremo le nostre ragioni” : Isola dei Famosi 2018, Magnolia attraverso una nota ufficiale rende noto qual è la sua posizione in merito alla vicenda portata alla luce dall’attrice a luci rosse Eva Henger, sul consumo di “spinelli” all’Isola. Magnolia rende nota la sua posizione La società di produzione del reality show, Magnolia, fa sapere quale è la sua posizione in merito alla vicenda denominata “canna gate”. Dopo averne parlato giornali, siti e programmi tv che si sono ...

“Abbiamo visto tutti i video”. Canna-gate all’Isola : il ‘verdetto’ della produzione. Dopo gli audio diffusi da Striscia la notizia e mostrati ad Alessia Marcuzzi - arriva la nota ufficiale sul caso che ha travolto Francesco Monte : “Mi avete spiazzata. Prendo atto di questa verità. Devo parlarne assolutamente con la produzione, perché è una prova in più. Prenderò una posizione riguardo questa cosa, ora cercheremo di fare luce”, ha detto Alessia Marcuzzi con il Tapiro d’oro in mano a Striscia la notizia, che ha mandato in onda il servizio pochi minuti prima della quinta diretta dell’Isola dei Famosi. Diretta che è cominciata proprio con questo ...

Canna-gate all’Isola dei famosi? Magnolia : “Nessuna prova evidente - tuteleremo le nostre ragioni” : Isola dei famosi, ecco la nota ufficiale di Magnolia sul “Canna-gate”. Magnolia, ecco la nota ufficiale sul “Canna-gate” Magnolia, società produttrice del programma, in una nota riferisce di “avere appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane […] L'articolo Canna-gate ...