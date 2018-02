Cambiamenti climatici | l’Oceano Antartico ha innescato il riscaldamento globale

Cambiamenti climatici : l’Europa diventerà un Paese di emigrazione per la mancanza di cibo? : Il Festival di Torino sarà anche il palcoscenico per parlare dei flussi migratori e del ruolo che il cibo sta giocando nel quadro geopolitico del Pianeta. Secondo lo studio MacroGeo – BCFN l’Europa mediterranea resta un hub di scambio fondamentale nel processo migratorio: dal 2010 al 2015 sono passati per vari Paesi in Europa Centrale ben 5,4 milioni di persone e 4,5 milioni nell’Europa mediterranea. Eppure il legame tra Cambiamenti ...

Cambiamenti climatici e imprese italiane : si sottovalutano i rischi? : L’ente di certificazione internazionale DNV GL ha recentemente pubblicato un’indagine sul tema dell’adattamento e della resilienza ai Cambiamenti climatici da parte del mondo delle imprese, coinvolgendone oltre 1.200 nel mondo. L’indagine, condotta in collaborazione con l’istituto di ricerca GFK, ha evidenziato come le aziende su scala globale siano ancora impreparate ad affrontare la problematica. Non fanno ...

Cambiamenti climatici : imprese ancora impreparate : Un nuovo sondaggio internazionale condotto da DNV GL, ente di certificazione leader a livello mondiale, con il supporto di GFK Eurisko, indaga se e in quale misura le aziende siano resilienti ai Cambiamenti climatici. Lo studio ha coinvolto più di 1.200 professionisti provenienti da Europa, Asia e America. “Le aziende hanno già evidenza degli impatti generati dai Cambiamenti climatici sulle proprie operazioni o riconoscono che vi sia un ...

Lettera aperta a Generali - basta finanziare i Cambiamenti climatici : Pochi giorni fa, insieme alla rete di associazioni Unfriend Coal – di cui Greenpeace fa parte con altre organizzazioni come Re:Common – Greenpeace ha pubblicato il report "Dirty Business", da cui emerge che importanti compagnie assicurative, tra cui l'italiana Generali, stanno finanziando e assicurando l'industria del carbone in Polonia.Secondo le stime più aggiornate, le emissioni delle centrali a carbone polacche sono ...

Greenpeace : Generali investe nel carbone polacco e alimenta i Cambiamenti climatici : Generali, colosso italiano delle assicurazioni, “svolge un ruolo di primissimo piano nella copertura assicurativa delle principali centrali a carbone della Polonia, tra cui le più inquinanti di tutta Europa. È quanto rivela “Dirty Business”, report lanciato oggi dalla rete internazionale Unfriend Coal, di cui fanno parte anche Greenpeace e Re:Common.” “Il rapporto – si legge in una nota dell’organizzazione ...

Cambiamenti climatici : il Mediterraneo vulnerabile al global warming - è più caldo di 1 - 3°C : Una ricerca della Fondazione Centro Studi Ambientali del Mediterraneo di Valencia, oggetto di pubblicazione su “Pure and Appled Geophysics“, ha rilevato che il Mar Mediterraneo è vulnerabile al global warming: lo studio ha registrato un aumento della temperatura a un maggiore ritmo sia nella parte orientale che in quella occidentale. Sono stati analizzati dati rilevati dal 1982, dai quali è emerso che negli ultimi decenni la ...

Ambiente : togliere CO2 dall’atmosfera non eviterà i Cambiamenti climatici : Esperti del Consiglio consultivo scientifico delle accademie europee hanno rilevato che i sistemi in grado di rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera non sono d’aiuto contro i cambiamenti climatici, in quanto la loro azione non ha la portata necessaria a fermare il global warming. Le “Net“, le tecnologie per le emissioni negative, non sarebbero quindi efficaci quanto il taglio delle emissioni: in un nuovo ...

Pentagono : i Cambiamenti climatici minacciano metà delle basi militari : Secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso dal Center for Climate & Security, i cambiamenti climatici minaccerebbero la metà delle 3.500 basi militari statunitensi nel mondo. Secondo il report circa la metà dei siti militari è stata interessata da uno o più eventi meteo estremi legati ai cambiamenti climatici, dalla siccità alle inondazioni, passando per le temperature estreme. “Le risposte ...

Ambiente - Torino : tavolo per definire la strategia contro i Cambiamenti climatici : La Città di Torino costituisce un tavolo di lavoro interassessorile sui cambiamenti climatici per esaminare le misure esistenti e le eventuali buone pratiche già avviate, predisporre un Piano operativo di mitigazione e adattamento e curarne l’aggiornamento e coordinare azioni al fine di adattare le proprie politiche di gestione del territorio alle possibili situazioni di crisi provocate da eventi che non possono più essere considerati ...

No acqua? No cibo! Come adeguarsi ai Cambiamenti climatici in Romagna : ... Marco Gambi - che, alla luce delle conseguenze dei cambiamenti climatici e della siccità, riguardano da vicino tutti noi, l'intera società, dall'agricoltura alla politica, tutti chiamati a fare la ...

Ambiente - Eurispes : il 77 - 5% degli italiani teme i Cambiamenti climatici : Quasi otto italiani su dieci (77,5%) temono i cambiamenti climatici: lo ha rilevato il Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes, incentrato sulla sensibilità ambientale. Negli ultimi dieci anni, tra il 2008 e il 2018, i timori derivanti dalle notizie sui cambiamenti climatici, pur restando largamente condivisi, sono complessivamente diminuiti: dall’81,5% del 2008 al 77,5% del 2018 di chi si sente ‘molto’ e ...

Mammiferi e uccelli se la cavano meglio con i Cambiamenti climatici : ... il che significa che si adattano e si spostano molto più facilmente», spiegano gli esperti, secondo cui «ciò potrebbe avere un impatto profondo sui tassi di estinzione e su come sarà il nostro mondo ...

Emergenza Smog : “E’ spinto dai Cambiamenti climatici - -31% di pioggia” : A far scattare l’allarme Smog in molte città è stata anche la caduta del 31 % di pioggia in meno in Italia nel 2017 che si è classificato come l’anno piu’ siccitoso dal 1800. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al rapporto Mal’aria 2018 di Legambiente alla vigilia del vertice sulla qualita’ dell’aria convocato a Bruxelles dal commissario all’ambiente Karmenu Vella con i 9 Paesi, tra cui l’Italia con il ...

Ambiente : ENEA con Barilla e altri big per salvare pasta - olio d’oliva e vino dall’impatto dei Cambiamenti climatici : Nasce un’alleanza fra scienziati e grandi imprese per preservare le eccellenze alimentari delle nostre tavole come la pasta, l’olio e il vino dall’impatto dei cambiamenti climatici. Si chiama MED-GOLD1, ‘Oro del Mediterraneo’ ed è un progetto europeo di ricerca dedicato a vite, olivo e grano duro, minacciati dall’invasione di specie dannose e dal rischio di eventi atmosferici estremi, per effetto del climate change. Coordinato dall’ENEA, il ...