Burian | allerta meteo Maltempo e gelo siberiano da Nord a Sud | bora a Trieste | neve a

Allerta Meteo Europa - preoccupazione in Belgio per l’arrivo del Burian : attesi -20°C in pianura! : Previsioni Meteo “agghiaccianti” per il Belgio! Le temperature continueranno a scendere questa settimana, fino a raggiungere un freddo glaciale all’inizio della prossima settimana. Secondo RTL, canale d’informazione belga, le temperature dovrebbero scendere nei prossimi giorni fino a -10°C nel Basso Belgio e fino a -12°C nell’Alto Belgio. David Dehenauw, Meteorologo, presentatore del canale e coordinatore dell’IRM (Royal ...