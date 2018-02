Brit Awards 2018 | le performance più belle

Ed Sheeran : un suo caro amico ha sbagliato a pronunciare il suo nome durante i Brit Awards 2018 : Tra gli ospiti e i performer dei Brit Awards 2018 c’era anche Ed Sheeran. Il cantante di “Perfect” è stato introdotto sul palco da un mito vivente della musica inglese, nonché suo grande amico: Sir Elton John. Embed from Getty Images In un video messaggio Elton John, in collegamento da Las Vegas, ha presentato Ed con queste bellissime parole: “dalla prima volta che ho ascoltato Ed Sheeran ho saputo che sarebbe diventato ...

Brit Awards 2018 : Ariana Grande ha apprezzato molto il tributo di Liam Gallagher alle vittime di Manchester : Ai Brit Awards 2018 sarebbe dovuta esserci anche Ariana Grande, per rendere omaggio con una performance tributo alle 22 vittime dell’attentato di Manchester. La pop star purtroppo si è ammalata e il suo medico le ha sconsigliato di intraprendere il viaggio per Londra. [arc id=”4804232a-0a70-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Nonostante la sua assenza, Ariana ha guardato la cerimonia dei Brits andata in scena la sera del 21 febbraio ...

Brit Awards 2018 / Vincitori di tutte le categorie : Harry Styles e Gorillaz tra i trionfatori : Brit Awards 2018, Vincitori di tutte le categorie: tra i più premiati Dua Lipa e Stromzy mentre il favoritissimo Ed Sheeran si aggiudica solo il premio Global Success.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:38:00 GMT)

I vincitori dei Brit Awards 2018 - la riscossa dei giovani : Indietro 22 febbraio 2018 2018-02-22T13:52:40+00:00 ROMA – Grande sorpresa tra i vincitori dei BRIT Awards 2018. All’O2 Arena di Londra, nella serata di ieri, sono state le nuove generazioni a trionfare. Una tra tutti Dua Lipa che ha guidato un trend che sta diventando sempre più prepotente. La cantante si è portata a casa il […] L'articolo I vincitori dei BRIT Awards 2018, la riscossa dei giovani sembra essere il primo su NewsGo.

Liam Payne e Cheryl Cole ai Brit Awards 2018 insieme - nessuna crisi e il saluto in diretta al figlio : “Hello Niall” (foto e video) : Liam Payne e Cheryl Cole ai Brit Awards 2018 hanno partecipato insieme alla cerimonia di premiazione della musica Britannica. Il cantante degli One Direction e la fidanzata Cheryl sono stati oggetto di gossip degli ultimi giorni, a causa di alcune voci su una presunta crisi di coppia. Con l'apparizione di ieri sera ai Brit Awards, i due sono sembrati molto affiatati e felici, mettendo quindi a tacere qualsiasi rumor su una possibile ...

Brit Awards - guai tecnici e polemiche per l'esibizione di Kendrick Lamar : l'esibizione di Kendrick Lamar ai Brit Awards ha riservato più di una sorpresa agli spettatori della O2Arena di Londra: non era annunciata, e la comparsa del rapper statunitense sul palco ha suscitato ...

Ed Sheeran : il post che ha scritto per il trionfatore dei Brit Awards ti lascerà senza parole : Ed Sheeran sa sempre come distinguersi, anche quando non è lui a trionfare ai Brit Awards 2018. Già, perché nonostante Ed fosse nominato nelle categorie più importanti come British Album of the Year e British Male Solo Artist, è riuscito a vincere solo il Global Success Award. [arc id=”ae58faf4-f1e7-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Ad aggiudicarsi questi due ambitissimi premi è stato Stormzy, astro nascente del rap Britannico. Ed è stato ...

Brit Awards 2018 : il trionfo di Dua Lipa : Sono Millie Bobby Brown, la piccola Eleven di Stranger Things, e Kylie Minogue a salire sul palco della The O2 Arena, strappare la ceralacca dalla busta e urlare a chiare lettere il suo nome, «Dua Lipa!». È lei la British Female Solo Artist dei Brit Awards 2018, la cerimonia che ogni anno premia il meglio dell’industria discografica inglese. https://twitter.com/Brits/status/966486419270184960 Una cerimonia, questa trentottesima, ricca di ...

Grande assente Ariana Grande ai Brit Awards 2018 - perché è saltata la sua esibizione per le vittime di Manchester : Tra le tante performance previste per la cerimonia di premiazione del 21 febbraio era prevista in scaletta anche quella di Ariana Grande ai Brit Awards 2018: la popstar avrebbe dovuto tenere un omaggio alle vittime dell'attentato di Manchester che lo scorso 22 maggio fece 22 morti (più l'attentatore), perlopiù giovanissimi, al termine di un suo concerto del Dangerous Woman Tour. Eppure Ariana Grande ai Brit Awards 2018 non si è vista. Secondo ...

Brit Awards - Lipa e Stormzy la vittoria degli emergenti. E i Gorillaz contestano la Brexit : Abbiamo uno spirito e un'anima forti dunque non lasciamo che la politica interferisca anche su questo". Londra, Brit Awards: il rapper Stormzy vince e attacca Theresa May Il premio per il Miglior ...

Delusione per Ed Sheeran - ai Brit Awards trionfa a sorpresa il rapper Stormzy : Ma non ha risparmiato parole dure verso la politica e in particolare per il primo ministro inglese Theresa May. Durante un freestyle Stormzy ha cantato: "Theresa May, dov'è quel denaro per Grenfell? ...

Delusione per Ed Sheeran - ai Brit Awards trionfa a sorpresa il rapper Stormzy : Nessuono si aspettava che a trionfare nei Brit Awards, il festival della musica inglese, sarebbe stato il rapper londinese Stormzy. Ha battuto la concorrenza del fenomeno folk-pop Ed Sheeran (per lui una serata inaspettatamente deludente) e Liam Gallagher.Il rapper 24enne (vero nome Michael Omari) ha conquistato i premi come miglior artista maschile e miglior album per 'Gang Signs & Prayer'. "Mia madre e tutta la mia famiglia sono qui, ce ...

Brit Awards - Lipa e Stormzy : la vittoria degli emergenti. E i Gorillaz contestano la Brexit - Musica - Spettacoli : È la vittoria dei nuovi arrivati. Dua Lipa e Stormzy hanno strappato ad artisti più esperti lo scettro di miglior artista femminile e miglior artista maschile ai Brit Awards, nella cerimonia che si è ...

Brit Awards 2018 : chi ha vestito chi : Anche quest’anno, all’O2 Arena di Londra, sono andati in scena i Brit Awards (confidenzialmente «The Brits»), ovvero gli Oscar della musica Britannica. LEGGI ANCHEGrammy Awards 2018: bye bye provocazioni Una sola parola d’ordine per il red carpet: abiti spumeggianti. La vincitrice della serata, con due premi tra cui il British Female Solo Artist, Dua Lipa, ha incantato fasciata in un abito da mille e un tulle firmato Giambattista Valli ...