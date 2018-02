BPER Banca | Dimensional Fund Advisors possiede il 5%

BPER Banca lancia la sua prima call for crowdfunding a sostegno di progetti educativi : Modena, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Bper Banca ha lanciato la sua prima call for crowdfunding attraverso un bando rivolto a organizzazioni del Terzo settore. Con questa iniziativa l’istituto intende sostenere cinque progetti educativi che abbiano come target ragazzi e ragazze dai 13 ai 19 anni e

Accordo BPER Banca-Cna Modena - 30 mln per l'innovazione nelle Pmi : In quest'ottica abbiamo sottoscritto anche questo Accordo con CNA Modena, attraverso la quale si intende dare un impulso importante all'economia del territorio. BPER Banca, in particolare, vuole ...

BPER Banca - Fondazione Cassa di Risparmio di Modena possiede il 3% : Teleborsa, - Dall'8 febbraio 2018, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena , ha in portafoglio una partecipazione in BPER Banca del 3,001%, detenuta a titolo di proprietà diretta. A Piazza Affari, ...

BPER Banca accoglie gruppo di universitari turchi : Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Bper Banca ha ospitato nei giorni scorsi nella sede della direzione territoriale Lombardia-Triveneto in Via Negri a Milano una delegazione di studenti senior della Bilkent University di Ankara. La Bilkent University è una università privata della turchia, che ha come ob

Bancari - Mediobanca alza il target price di UBI Banca - BPER e Unicredit : (Teleborsa) - MedioBanca più ottimista su alcune big bank italiane. L'Istituto ha alzato il target price di BPER a 6 euro, quello di UBI Banca a 5 euro e quello di Unicredit a 23 euro. Per tutte e tre ...

Rental car - BPER Banca acquisisce il 51% di Sifà : Roma, 12 dic. (AdnKronos) - A poco dopo più di due anni dall'ingresso nel capitale sociale di Sifà, BPER Banca ha perfezionato il suo passaggio al 51%, rafforzando così la partnership con la società ...