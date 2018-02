Boxe : Mondiale Pace - 'Marsili non scappare : Venerdì sul ring del Palazzetto dello sport troverà di fronte il fighter di Civitavecchia che alterna la Boxe al lavoro di portuale. "Non sono solo un pugile tecnico che vince grazie alla strategia - ...

Boxe : venerdì a Roma Mondiale della Pace : ANSA, - Roma, 19 FEB - Si svolgerà venerdì al Palazzetto dello Sport di Roma il 'Mondiale della Pace' Wbc di pugilato, organizzato dall'Opi 82 in collaborazione con la Fpi e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e di Roma ...

Boxe : 'Mondiale Pace' - Marsili è pronto : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Cresce l'attesa per la sfida tra i pesi leggeri Emiliano Marsili e Victor Betancourt valida per il 'Campionato Mondiale per la pace Wbc' che si svolgerà, con il patrocini del ...

Boxe - non solo pugni : presentato Marsili-Betancourt - mondiale per la pace : 'Bisogna riaccendere i fari su uno sport come il pugilato, con una sua storia, riportare alla luce un movimento che deve avere un grande futuro - ha spiegato il ministro Lotti -. La Boxe ha un valore ...

Boxe : 'Mondiale Pace' - anche Tommasone : ANSA, - ROMA, 5 FEB - Il programma del "Campionato mondiale per la pace Wbc" di pugilato che si svolgerà a Roma venerdì 23 febbraio al Palazzetto dello Sport, si arricchisce con un pugile di alto livello: si tratta del peso piuma Carmine Tommasone, appena entrato a far parte della scuderia di Salvatore Cherchi. Combatterà sulla distanza delle sei ...

Boxe - Mondiale della pace il 24 febbraio. Marsili 'Sarò al top e vincerò' : Il 1° agosto 2015, allo stadio comunale Cetorelli di Fiumicino, Emiliano ha compiuto un'altra grande impresa superando ai punti il messicano Gamaliel Diaz, ex campione del mondo dei pesi superpiuma ...

Boxe - per Blandamura chance Mondiale : ROMA, 22 GEN - Grande opportunità per Emanuele Blandamura: il 15 aprile il 38enne pugile friulano sfiderà il campione del mondo dei pesi medi Wba Ryota Murata alla Yokohama Arena (17.000 posti), in ...

Boxe - Emanuele Blandamura combatterà per il Mondiale! Sfiderà Murata a Tokyo : Emanuele Blandamura avrà l’occasione di combattere per un titolo Mondiale! Il 38enne friulano incrocerà i guantoni con Ryota Murata, Campione del Mondo WBA dei pesi medi che difenderà la cintura per la prima volta in carriera. Il nostro pugile avrà così la chance di conquistare il titolo iridato e per questa possibilità ha lasciato vacante anche la corona continentale. Blandamura, con record di 27 vittorie e soltanto 2 sconfitte nella sua ...

Boxe : rinviato 'Mondiale della Pace' : Ora la sfida si svolgerà a febbraio, sempre a favore della 'Scholas Pontifical Foundation', no-profit pontificia che opera per la scolarizzazione nel mondo e cerca di favorire la pratica sportiva fra ...