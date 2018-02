Boxe : domani c'è il Mondiale della Pace : ROMA, 22 FEB - Ultimo atto, quello del peso , 60.3 kg per entrambi i contendenti, , prima del Mondiale per la Pace Wbc, promosso dal World Boxing Council, ente professionistico che ha voluto che la ...

Fiorino d'oro a Leonard Bundu - domani al Mandela Forum la consegna in occasione della Boxe Night Florence : Presente l'assessore allo Sport. Bundu Nel corso della serata Fabio Turchi avrà l'opportunità di combattere davanti al suo pubblico per il difendere il titolo internazionale silver Wbc dei pesi ...

Boxe : domani l’Italia affronta la Francia a Marcianise. Torna sul ring anche Clemente Russo : domani nel Palazzetto di Marcianise, in provincia di Caserta, si terrà la sfida Italia- Francia di Boxe , in cui saranno ben otto i match che si disputeranno sul ring della città campana. I pugili italiani convocati appartengono a diversi Gruppi Sportivi, quali Fiamme Azzurre, Esercito e Carabinieri dovranno affronta re un team composto da otto atleti di nazionalità francese. Sul ring Torna Clemente Russo , pugile originario di Marcianise e ...

Boxe : domani l'Italia affronta la Francia a Marcianise. Torna sul ring anche Clemente Russo : Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana. Questi i match in programma Carbotti Fabrizio vs Minthe Bangaly Maietta Francesco vs ...