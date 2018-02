Bossari con l’auricolare all’Isola dei Famosi | Striscia la notizia smaschera l’opinionista

Eva Henger attacca Daniele Bossari : 'pilotato' a L'Isola dei Famosi? Le accuse dopo quella frase contro di lei : Eva Henger 'spietata' contro l'opinionista Daniele Bossari : non perdona la frase detta dal vincitore del GF VIP su di lei e svela un retroscena durante la puntata de L'Isola dei Famosi . Si sta ...

Isola dei Famosi - Daniele Bossari si arrabbia in diretta. Lo scontro con Eva Henger : 'Ma mi dici dove...' : Lo scandalo droga continua ad agitare l' Isola dei Famosi , soprattutto in studio da Alessia Marcuzzi . E ha fatto rumore lo scontro in diretta tra Eva Henger , l'ex concorrente che ha accusato ...

Gossip : Eva Henger se la prende anche con Bossari sui social network : Da quando è tornata dall'Honduras, Eva Henger è un fiume in piena: dopo aver accusato Francesco Monte in diretta tv ed essersela presa poi con coloro che lavorano dietro le quinte dell'Isola dei famosi, ora l'ungherese ha puntato un nuovo bersaglio. Al termine della quinta puntata del reality, durante la quale è stata ancora una volta stuzzicata sull'ormai celebre 'canna-gate', l'attrice ha risposto su Instagram alla battuta che le ha fatto ...

“Daniele Bossari? Lo so io…”. Isola - Eva Henger choc : succede dopo la diretta. La ex naufraga non deve aver gradito il breve scambio con l’opinionista sul canna-gate e qualche ora dopo la puntata se ne esce così. Con un’accusa pesantissima : Il canna-gate è ancora di casa all’Isola dei Famosi. La quinta diretta è cominciata proprio con le spiegazioni di Alessia Marcuzzi: Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all’uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni ...

Eva Henger contro Daniele Bossari : pesanti accuse dopo la puntata : Eva Henger contro Daniele Bossari: le accuse dell’attrice dopo la puntata andata in onda ieri sera Il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi ha spinto sempre più persone a dire la propria sull’argomento nelle ultime settimane. L’ultimo ad esprimersi a tal proposito è stato ieri sera Daniele Bossari. Durante la diretta l’opinionista si è infatti rivolto […] L'articolo Eva Henger contro Daniele Bossari: ...

Isola - Daniele Bossari contro Eva Henger : l'episodio : Siamo abituati a vederlo pacato e comprensivo, ma ieri Daniele Bossari è sbottato. Lo ha fatto nei confronti di Eva Henger, nel corso del

Isola 2018 - Bossari vs Eva Henger : ” Eva - dove vuoi arrivare”? Anche Capriotti e Warwick smentiscono la ‘verità’ della pornostar : Daniele Bossari vs Eva Henger all’Isola dei famosi L’opinionista dell’Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari, ieri sera è proprio “sbroccato” (come non capirlo!). Dopo aver ascoltato per l’ennesima volta le accuse della pornostar nei confronti di Francesco Monte, il vincitore del Grande Fratello Vip le ha chiaramente chiesto: Eva, ma dove vuoi arrivare? La sua domanda è piaciuta al pubblico tanto che un fragoroso applauso ha accolto le ...

Bossari contro Eva Henger sul caso Francesco Monte : “Dove vuoi arrivare?” : Daniele Bossari contro Eva Henger: scontro all’Isola dei Famosi All’Isola dei Famosi si è tornato a parlare del canna-gate sollevato da Eva Henger. Dopo che Cecilia Capriotti e Craig Warwick, ultimi naufraghi che hanno lasciato l’Honduras, non hanno appoggiato le accuse dell’ungherese contro Francesco Monte, Daniele Bossari ha attaccato pubblicamente l’ex moglie di Riccardo Schicchi. […] L'articolo Bossari ...

Daniele Bossari contro Eva Henger a L’Isola : “Dove vuoi arrivare?” : Eva Henger: frecciata da Daniele Bossari sul caso ‘canna-gate’ Daniele Bossari ha attaccato Eva Henger, dopo la confessione di Cecilia Capriotti sul caso ‘canna-gate’, ma andiamo con ordine. Alessia Marcuzzi ha accolto nello studio di Cologno l’eliminata della scorsa puntata de L’Isola dei famosi Cecilia Capriotti. La showgirl ha parlato della sua esperienza al reality, ammettendo di aver ricevuta poca ...

L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – ...

L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Quarta puntata del 13 febbraio 2018 – ...

Daniele Bossari su Instagram contro la dipendenza da smartphone : "Viviamo perennemente attaccati ai nostri cellulari" : Ha posato con un cavo del caricabatteria intorno al collo a mo' di cappio. Daniele Bossari ha pubblicato un lungo post su Instagram per denunciare la nostra dipendenza da smartphone e schermi: "Viviamo perennemente con questo oggetto in mano, alla ricerca di una presa di corrente dove risucchiare energia", ha scritto. Il problema, secondo il volto della tv, è però più vasto: non riusciamo a farne a meno, al punto da non ...