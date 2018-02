Boschi candidata a Bolzano | l’ira di Bizzo | “Pd sottomesso alla Svp | ha asfaltato la

ELEZIONI 2018/ Renzi-Berlusconi - “niente larghe intese” : Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige - via in 14 : ELEZIONI 2018, ultimi giorni di campagna elettorale verso il 4 marzo: Renzi con Berlusconi, "niente larghe intese post voto". Boschi candidata spacca il Pd Alto Adige, via in 14(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Boschi candidata spacca Pd Alto Adige : 11.51 Venti di bufera in casa Pd per le candidature di Gianclaudio Bressa e Maria Elena Boschi in Alto Adige, criticate perché "imposte dall'Alto". A 10 giorni dalle elezioni, infatti, il Pd Altoatesino si spacca e 14 esponeti della minoranza interna ufficializzano l'uscita dal partito. Secondo fonti parlamentari dem, la rivolta è capitanata dal presidente del Consiglio Provinciale di Bolzano,Roberto Bizzo.Tra i dissidenti anche assessori ...

Filomena Nuzzo - l'anti-Boschi di M5s a Bolzano : 'Io candidata per merito - lei paracadutata senza credibilità' - di P. Salvatori - : Servono più donne in politica e nei ruoli chiave, ma deve sempre prevalere la competenza e la credibilità come criterio. Sulla Boschi mi sono già espressa, la credibilità è vicina allo zero. Sulla ...

Filomena Nuzzo - l'anti-Boschi di M5s a Bolzano : "Io candidata per merito - lei paracadutata e senza credibilità" : Filomena Nuzzo risponde al telefono proprio quando è riunita con gli altri candidati: "Stiamo rivedendo un po' di cose, domani arriva Alessandro Di Battista". Sarà il battesimo del fuoco su un palco della campagna elettorale per questa professoressa di filosofia che da Taranto si è trasferita sei anni fa a Merano, e che si ritrova catapultata nell'ostico ruolo di anti-Boschi sotto le insegne del Movimento 5 ...

Maria Elena Boschi - Friedman vs Sgarbi. “Candidata ovunque perché bellissima? Maschilista”. “Tu brutto e rompico…” : Secondo Vittorio Sgarbi la questione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano e in altri collegi lontani dalla sua Toscana è un autogol evitabile. E alle argomentazioni aggiunge una provocazione: “Bellissima, potevano candidarla ovunque”. Ma l’apprezzamento non va giù a un altro ospite di Piazzapulita su La7, Alan Fiedman, che ribatte dando del maschilista al critico d’arte: “Che schifo”. Tanto basta ...

Ennesima beffa Pd : altro che ritirarsi dalla politica - la Boschi candidata in 5 collegi : Quando il duo Renzi-Boschi propose il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2017, dissero entrambi che se non fosse passato, si sarebbero ritirati dalla politica. Peccato che, all’indomani della sconfitta, non abbiano mai mantenuto quella promessa. Se è vero che Matteo Renzi si sia dimesso da Presidente del consiglio, è altrettanto vero che al suo posto ci ha messo la sua fotocopia: Paolo Gentiloni. Cambiando poco la squadra di Governo (a ...

Boschi candidata a Bolzano promette di studiare il tedesco : Alla prima ufficiale di Maria Elena Boschi in terra sudtirolese c'è il circo mediatico delle grandi occasioni. I giornalisti fremono per raccogliere le indiscrezioni che trapelano, le chiacchiere di corridoio, i malumori che aleggiano nell'aria bolzanina. La catapulta renziana proietta i candidati del cosiddetto giglio magico verso località che non conoscono affatto, mettendo a rischio la loro stessa credibilità in nome della garanzia di un ...

Forza Italia - TiraBoschi candidata al Senato : Virginia Tiraboschi, 52 anni, di Ivrea, imprenditrice con un passato nella pubblica amministrazione, sarà candidata al collegio Senatoriale di Ivrea, Settimo e Chivasso

Elezioni - Boschi candidata a Bolzano. Renzi dribbla così : “Con Padoan a Siena è messaggio chiaro sulle banche” : “Boschi è in diversi collegi e territori. Abbiamo deciso di prendere di petto questione delle banche, candidando Padoan a Siena”. così il segretario Pd Matteo Renzi presentando le liste dei candidati dem. “Noi abbiamo salvato i correntisti. Allora prima che parta campagna scegliamo il terreno di Siena e chiedere a Padoan si candidarsi”. Inoltre il segretario dem annuncia che “la Boschi sarà candidata anche a ...

Maria Elena Boschi candidata a Bolzano - l'ironia sul web : La rete ironizza sulla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio uninominale di Bolzano. Su Twitter gira un fotomontaggio dell'account satirico BufalaNews (@Labbufala) in cui si vede la sottosegretaria alla presidenza con la treccia e il vestito tradizionale tirolese dall'indipendentista Eva Klotz.Dietro la foto un cartello con su scritto in tedesco: "Il sud Tirolo non è Italia". E in tanti stanno rilanciando la foto, commentando, ...