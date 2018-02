Bollette della luce dei morosi pagate in parte da tutti gli utenti | cosa c' è da sapere

Bollette della luce - non paghiamo solo i morosi : ecco tutte le tasse "nascoste" : Che cosa paghiamo quando paghiamo la bolletta della luce ? Sembra una domanda dalla risposta scontata, ma non lo è affatto: si perché, in maniera simile a quanto avviene per le accise sulla benzina, anche nella bolletta...

La beffa delle Bollette della luce dei morosi : quello che manca alla fine lo pagheremo noi : Genova - Si chiamano oneri di sistema , gravano sulle bollette della luce per circa il 20 per cento. Dentro c'è di tutto: lo smantellamento del nucleare, gli incentivi alle rinnovabili, la copertura ...

Bollette della luce : perché pagheranno i consumatori in regola : Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere la decisione presa dall'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) in merito al piano di risanamento legato alla morosità delle Bollette della luce. Sono molti infatti i consumatori che, prima di perdere il diritto di ricevere l'utenza elettrica, sono risultati per molto tempo inadempienti, non versando dunque quanto addebitato dalla fattura alla società erogatrice. In questo modo ...