Biathlon | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | ufficializzati i quattro azzurri per la

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il giorno della staffetta femminile. Azzurre senza niente da perdere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile di Biathlon alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. È l'ultima gara del programma del Biathlon riservata alle donne. La gara a squadre vede una nazione favorita su tutte, la Germania. Non solo per la presenza di Laura Dahlmeier (oro in sprint e inseguimento), ma per un quartetto di altissimo LIVEllo. Saranno le tedesche le donne da battere, con tante squadre pronte a provarci

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Sofia Goggia ci riprova - ultima carta per Arianna Fontana. La staffetta femminile di Biathlon ci crede : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l'austriaco Marcel Hirscher

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist della staffetta femminile. Italia in seconda linea : Dopmani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta femminile di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al momento, non si conosce ancora la startlist ufficiale con tutte le atlete. Di seguito, dunque, vi proponiamo l’elenco delle squadre al via con il numero di pettorale, ricordando che l’Italia schiererà Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. 1 GER – Germany 2 FRA ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le azzurre verso la staffetta. Gontier e Sanfilippo per sognare. Vittozzi e Wierer - fondamentale partire bene : Dopo il bronzo nella mista, l’Italia ha una nuova occasione per puntare ad una medaglia Olimpica. nella staffetta femminile, infatti, le azzurre sono spesso riuscite negli ultimi anni ad inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Andiamo a vedere quali possono essere i punti forti e i punti deboli del quartetto nostrano. Ricordiamo che la gara prenderà il via alle ore 12.15 italiane. Vittozzi Lisa: dopo la splendida prestazione della ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tocca alla staffetta 4x6km femminile - Wierer - Vittozzi - Gontier e Sanfilippo sognano il podio : Dopo il meraviglioso bronzo conquistato dalla staffetta mista, il Biathlon ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 propone le staffette femminili e maschili. Per quanto riguarda le donne, la gara scatterà alle ore 12.15 italiane e sarà la consueta 4×6 chilometri. L’ultima occasione per le nostre biathlete per puntare ad una medaglia che, dopo quanto visto nella staffetta mista, non è assolutamente impossibile. Per i nostri colori ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongCheong 2018 : scelto il quartetto dell’Italia per la staffetta femminile. Ci sono Wierer e Vittozzi : Giovedì 22 febbraio l’Italia si affiderà alla staffetta femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il nostro quartetto può puntare davvero a un risultato di prestigio, l’obiettivo è quello di rimanere a lungo in corsa per il podio e puntare a una medaglia che sarebbe davvero storica. Dopo il bronzo vinto con la staffetta mista, il clima all’interno della squadra è davvero euforico e c’è il ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di giovedì 22 febbraio. Le italiane in gara nella staffetta donne : Ultima gara femminile per il Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. All’Alpensia Biathlon Centre è tempo della staffetta femminile 4×6 km. Sarà grande battaglia con tante nazioni che possono puntare alla vittoria. Su tutte la Germania, potendo contare su Laura Dahlmeier, campionessa di sprint e individuale a questi Giochi, ma anche su Vanessa Hinz e Franziska Hildebrand, ma anche Ucraina, Francia, Repubblica Ceca, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : una medaglia di conferme e certezze : L’Italia fa otto, grazie alla staffetta mista di Biathlon: alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno confermato la medaglia di bronzo di Sochi 2014 con una volata da togliere il respiro e il sorpasso di Windisch su Arnd Peiffer, con tanto di ricorso della squadra tedesca respinto dalla giuria. Partita con l’obiettivo di lottare per il podio, l’Italia si è ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Italia di bronzo - la gioia degli azzurri. Vittozzi : “Ero esaltata”. Windisch : “Avevo ragione sullo sprint”. Wierer : “Ho tremato” : L’Italia ha fatto saltare il banco alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la staffetta mista di Biathlon ha conquistato la medaglia di bronzo e il nostro quartetto ha potuto festeggiare un grandissimo traguardo come quattro anni fa a Sochi. Gli azzurri hanno poi manifestato tutta la loro gioia ai microfoni della Rai. LISA Vittozzi: “Ero esaltata, ci tenevo a fare bene e sono contenta di averlo fatto. Ero convinta che potevamo ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali : tutte le medaglie vinte dall’Italia nella storia : La sesta medaglia della storia, la terza nelle ultime due edizioni. L’Italia del Biathlon vola alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 grazie alla sua generazione d’oro, che oggi ha conquistato una medaglia di bronzo nella staffetta mista che va a coronare un ciclo che ha riportato la squadra italiana nelle zone alte delle classifiche del Biathlon. A 30 anni dai primi podi di Calgary 1988, l’Italia eguaglia ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Ufficiale dopo il ricorso della Germania : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. dopo le prove individuali tocca agli eventi riservati alle squadre e si incomincia con la gara che mette insieme uomini e donne: si incomincia con due frazioni femminili, poi a seguire due frazioni maschili. L’ITALIA ha vinto il bronzo quattro anni fa a Sochi 2014 e sogna di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi: ...

Olimpiadi invernali - le staffette italiane fanno il pieno : argento nello short track donne - bronzo della mista nel Biathlon : Dopo tre giorni di digiuno, l’Italia torna a gioire alle Olimpiadi di Pyeongchang. Merito delle staffette azzurre di short track e biathlon. Arianna Fontana e compagne hanno conquistato l’argento in una finale rocambolesca con cadute, penalità e minuti di attesa dopo il traguardo per avere l’ordine d’arrivo ufficiale. La staffetta mista del biathlon azzurro è arrivata invece terza, battendo la Germania, mostro sacro della specialità. Diventano ...