Berlusconi | ' Il premier lo indichiamo noi' Salvini | ' Gli italiani dicono che ci siamo'

Silvio Berlusconi rompe il silenzio - l'ultimo sondaggio-bomba : 'Lega sotto di 4 punti - Salvini non sarà premier' : rompe il silenzio elettorale, Silvio Berlusconi , e getta il centrodestra nel caos. Il leader di Forza Italia , intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, snocciola i dati ...

Elezioni 2018/ Berlusconi : “Salvini non sarà il premier - Lega troppo distante”. E sul divorzio con la Lario.. : Elezioni 2018, diario di campagna elettorale: ultime notizie su Centrodestra, Pd e Movimento 5 Stelle. Tra aggressioni e violenze, Berlusconi torna protagonista, "Salvini non sarà premier"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 10:04:00 GMT)

Elezioni : Berlusconi - Tajani premier farebbe valere interessi Italia in Ue : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Antonio Tajani “è uno dei candidati in campo” per la premiership del centrodestra, “probabilmente come presidente del Consiglio sarebbe in grado in grado di far valere gli interessi dell’Italia in Europa, perché conosce tutti ed è molto stimato da tutti, anche da esponenti della sinistra”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. ...

Per il candidato premier di Forza Italia Berlusconi sceglierà tra questi quattro nomi? : Il suo appeal internazionale non è spiccato, ma ha ineguagliabili doti diplomatiche nel mondo politico e dei mille poteri dello Stato. Afp Nicolò Ghedini Qualcuno ha ipotizzato anche il nome di ...

Elezioni - Gnocchi a DiMartedì : “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier - non riescono a trovarne uno incensurato” : Gene Gnocchi nella consueta copertina della trasmissione DiMartedì (su La7) fa un viaggio nel tempo e mostra come sarà Berlusconi in futuro, quando tornerà a firmare altri famosi contratti con gli italiani L'articolo Elezioni, Gnocchi a DiMartedì: “Berlusconi non ha ancora indicato candidato premier, non riescono a trovarne uno incensurato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Berlusconi - prima del voto nome premier : 3.24 Il premier del centrodestra? "Lo diremo prima del voto", ma "Tajani è nella rosa". Così Berlusconi al Corriere, parla della squadra di governo e annuncia che alla Giustizia andrà "un magistrato o un avvocato" ma "non Ghedini che non accetterebbe mai". Acogliere gli esclusi del M5S? "Non dico di no,si faranno avanti loro",dice Come primo atto del governo, Berlusconi annuncia:abolizione del Jobs act e varo del Young act,contro "la ...

Renzi : “Berlusconi punta al Quirinale nel 2022 - Salvini alla premiership” : «Se il Pd sarà il primo partito, sarà più facile assicurare un futuro prospero all’Italia. È vero che Berlusconi punta al Quirinale per il 2022, è vero che Salvini punta a fare il premier ma quando hanno governato Forza Italia e Lega è finita con lo spread ai massimi, il Paese inginocchiato e il grido di dolore dell’intero sistema industriale». A d...

Silvio Berlusconi - la diretta video in corso a #Italia18 : «Il nostro premier è Tajani? Lo diremo tra sette giorni» : Il leader di Forza Italia in studio con Tommaso Labate: parlerà di programma elettorale, degli alleati e dello scontro con i 5 Stelle

Elezioni 2018/ Berlusconi-Renzi in odor di Larghe Intese : Bonino “Gentiloni premier - accordo senza Lega e M5s” : Elezioni 2018, ultimi giorni di campagna elettorale: ultime notizie sui casi del giorno tra Pd, M5s e Centrodestra. Il diario verso il 4 marzo: Renzi-Berlusconi, pronto nuovo Nazareno?(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:25:00 GMT)

Berlusconi : Con flat tax via tassa su prima casa e prima auto - Forza Italia indicherà il premier : Con l'introduzione della flat tax , "che approveremo entro l'estate se otterremo la maggioranza alla Camera e al Senato, elimineremo le imposte sulla prima casa e sulla prima auto". Lo ha detto Silvio ...

'Sarà Forza Italia a indicare il premier' - Berlusconi - : Roma, 19 feb. , askanews, Forza Italia indicherà il candidato premier e gli alleati Meloni e Salvini 'lo sosterranno con lealtà. Abbiamo un programma firmato da tutti'. Lo ha detto Silvio Berlusconi ...

Elezioni - la stampa inglese torna a prendere in giro Berlusconi : “Bandito dai pubblici uffici ma vuole tornare premier” : Silvio Berlusconi torna a guidare il centrodestra tra strafalcioni e battute più o meno riuscite, e la stampa britannica torna a prenderlo in giro. Con un video da un minuto e mezzo pubblicato online, la Bbc si concentra sull’ennesima ritorno in campo del leader di Forza Italia. Un filmato dal titolo ironico: Il consiglio di Berlusconi alla Bbc per una stretta di mano. Nel video, infatti, Berlusconi rimprovera la giornalista del network ...

Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa/ Video - l’ex premier : “io cantavo meglio di lui!” : Gianni Morandi e Silvio Berlusconi show a Che tempo che fa: gag in diretta tv da Fabio Fazio fa tra il popolare cantante e il leader di Forza Italia, sorrisi in studio.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 10:01:00 GMT)