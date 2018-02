Beach volley World Tour 2018 Kish Insland Azzurri | doppia sfida alla Germania con vista

Beach volley : A Kish Island ok le coppie azzurre : KING Island , IRAN, - Prima giornata del main draw del torneo 3 stelle del World Tour, in corso di svolgimento a Kish Island in Iran , per le coppie azzurre. Abbiati-Andreatta , reduci nelle ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia - avanti tutta! Coppie azzurre ok : sono già alla seconda fase : Ancora due vittorie, una sofferta, l’altra convincente, al Torneo 3 Stelle del World Tour a Kish Island in Iran per l’Italia del Beach volley al maschile che ha già piazzato le due Coppie alla fase ad eliminazione diretta. Abbiati/Andreatta e Ranghieri/Caminati hanno vinto le semifinali del loro girone preliminare e disputeranno la finale che apre le porte dell’accesso diretto agli ottavi di finale ma già così le due Coppie ...

Beach volley : parte domani il torneo di Kish Island : Kish Island , IRAN, - Ha preso il via questa mattina, con le qualifiche, il torneo 3 Stelle, esclusivamente maschile, di Kish Island in Iran. Gli italiani Abbiati-Andreatta raggiungono nel main draw ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Italia : il bis è servito! Abbiati/Andreatta in main draw : Due su due! Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, alla seconda partecipazione ad un torneo World Tour, conquistano l’accesso al tabellone principale e, se a Sydney, torneo 1 Stella, entrare nel main draw era l’obiettivo minimo del binomio azzurro, a Kish Island, in un torneo 3 Stelle, si tratta di una vera e propria impresa. La coppia Italiana ha compiuto un mezzo capolavoro eliminando il binomio più pericoloso sulla loro strada al ...

Beach volley World Tour 2018 Kish Island. Impresa Abbiati/Andreatta : sconfitti i tedeschi. Ora con i thailandesi per il main draw : Che bella Impresa di Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta nel primo turno del torneo 3 Steklle di Kish island in Iran. La coppia azzurra, al secondo torneo della carriera nel World Tour, hanno ribaltato il pronostico della vigilia battendo in tre set (2-1) la coppia tedesca Erdman/Betzieten. Gli azzurri sono riusciti a limitare il temuto Erdmann impostando il gioco sul più giovane avversario: tattica che ha pagato mandando a più riprese in ...

Beach volley - World Tour 2018 Kish Island. Con Abbiati/Andreatta l’Italia a prova a fare il bis : Scatta oggi con le qualificazioni il terzo torneo World Tour del 2018, riservato al settore maschile, in programma a Kish Island in Iran (3 Stelle). Due le coppie azzurre al via, la prima, Ranghieri/Caminati, è già inserita nel main draw e inizierà domani il suo percorso, la seconda, composta da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, protagonisti a fine 2017 di un ottimo torneo a Sydney, entrerà in scena fra meno di due ore per tentare di ...

Beach volley : Menegatti-Giombini sul podio a Shepparton : Shepparton , AUSTRALIA, - Le azzurre Marta Menegatti e Laura Giombini hanno conquistato un risultato di grande prestigio internazionale salendo sul podio del torneo 1 Stella del World Tour di ...

Beach volley World Tour 2018 - Shepparton. Bronzo per Menegatti/Giombini! Doppio sigillo Usa : L’Italia torna sul podio di un torneo World Tour a due anni e mezzo dall’ultimo terzo posto targato Menegatti/Orsi Toth. Marta Menegatti e Laura Giombini rispettano le gerarchie della vigilia e si prendono il Bronzo nel torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Un risultato che può dare fiducia ad un ambiente piuttosto depresso dopo i risultati negativi dello scorso anno, anche se va ribadito che il livello del torneo australiano era ...

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini sconfitte in semifinale : ci provano per il terzo posto : Niente da fare per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Contro le esperte statunitensi Ledoux e Pardon le azzurre si sono arrese in due set, lottando di fatto solo nel primo parziale. Le azzurre sono partite bene, prendendo un piccolo vantaggio in avvio (10-8), poi il sorpasso delle statunitensi (11-10) e sfida punto a punto fino alla chiusura con il successo di Ledoux/Pardon con il ...

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Doppio colpo azzurro : Menegatti e Giombini in semifinale! : Altre due vittorie e strada per la semifinale spianata al torneo 1 Stella di Shepparton (Australia) per Marta Menegatti e Laura Giombini che riportano l’Italia una Top Four del World Tour a poco meno di due anni dall’ultima volta (Menegatti/Orsi Toth, quarte a Sochi nel marzo 2016). Le azzurre hanno iniziato bene la giornata (nottata italiana) vincendo il girone grazie al 2-1 con cui hanno sconfitto le esperte giapponesi Ayumi Kusano e Takemi ...

Beach volley : Menegatti-Giombini in Australia battono Suzuki-Murakami : SHEPPARTON , Australia, - In Australia nel torneo del World Tour di Shepparton , 1 Stella, esordio vincente delle azzurre Menegatti-Giombini , capaci di imporsi sulle giapponesi Suzuki-Murakami 2-0 , ...

Beach volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini ok : primo turno superato : Arriva la prima vittoria stagionale per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Di fronte le azzurre nella notte italiana avevano le giovani giapponesi Suzuki/Murakami che hanno creato qualche grattacapo alla coppia italiana soprattutto nel secondo set. Le azzurre sono partite forte vincendo il primo parziale senza problemi 21-12. Nel secondo set molto più ...

