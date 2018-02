Battlefield 2018 con demo giocabile | ecco quando | EA prepara novità anche su Anthem

optimaitalia

: #Battlefield2018 con demo giocabile, ecco quando: EA prepara novità anche su #Anthem - OptiMagazine : #Battlefield2018 con demo giocabile, ecco quando: EA prepara novità anche su #Anthem - thexeon : Il nuovo Battlefield e Anthem saranno i protagonisti dell’EA Play 2018 - Console_Tribe : Annunciato l’EA Play 2018: ci saranno Anthem e il nuovo Battlefield - -

(Di giovedì 22 febbraio 2018) All’EA Playi protagonisti saranno il nuovo(che ancora non ha un nome) e. All’ EA PLAYdurante i tre giorni dell’evento ci saranno molti titoli di Electronic Arts con tante postazioni di gioco per garantire massimo divertimento. a tutti Coloro che non potranno assistere all’evento di persona potranno seguirlo su EA.com dov,e ci saranno degli aggiornamenti costanti con le storie dal dietro le quinte e contenuti in diretta. L’EA Playsi svolgerà all’Hollywood Palladium dal 9 all’11 giugno.Cresce quindi l’attesa per. Coloro che parteciperanno di persona all’EA Playpotranno provareil nuovo, seguito di1, ma ovviamente non mranno tutte le altrelegate ai giochi di EA Sports come. Ci saranno centinaia di postazioni di gioco, maledei nuovi titoli di prossima uscita. ...